L'Amen BC Servizi non riesce a vincere, Lucca passa al Palasport Estra

Arezzo, 20 novembre 2023 – Passo falso casalingo per l'Amen BC Servizi Arezzo che nel finale si arrende al Basketball Club Lucca in una gara che gli amaranto hanno condotto per larghi tratti.

Partono meglio gli ospiti che piazzano un parziale iniziale di 11-0 che costringe coach Evangelisti a chiamare timeout, la reazione della SBA è importante e punto su punto l'Amen BC Servizi prima raggiunge gli avversari poi con 4 triple consecutive ribalta il punteggio alla fine del primo quarto (22-16).

Arezzo cavalca la buona mano al tiro dalla lunga distanza e riesce ad allungare nel secondo parziale con Lucca che non riesce a far valere la maggiore fisicità, all'intervallo i ragazzi di coach Evangelisti hanno dieci punti di vantaggio (43-33). Al rientro dagli spogliatoi però Lucca comincia ad alzare l'intensità difensiva, l'Amen BC Servizi non riesce ad essere fluida come in precedenza, Trentin e Burgalassi accorciano il divario fino al 57-53 della terza sirena.

Nell'ultimo quarto la partita prosegue con gli amaranto che si tengono qualche lunghezza di vantaggio fino al 66-60, Del Debbio da 3 punti suona la carica per i suoi, Burgalassi firma 5 punti dal peso specifico enorme sulla partita. La SBA è infatti priva di energie e non riesce più a trovare la via del canestro, gli ospiti sono determinati nei possessi decisivi e si prendono la vittoria con il punteggio finale di 73 a 68.

Per gli amaranto uno scontro diretto amaro che non permette di accorciare la classifica, sabato poi ci sarà la trasferta di Empoli con l'USE decisa a riscattare la sconfitta sul campo del fanalino di coda Castelfiorentino.