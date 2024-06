La Scuola Basket Arezzo assesta il colpo Michael Lemmi

Arezzo, 17 giugno 2024 – La Scuola Basket Arezzo annuncia con grande soddisfazione il primo nuovo acquisto per la stagione 2024/2025, in amaranto arriva l’esperta ala Michael Lemmi reduce da una stagione divisa tra la Serie B Nazionale a Cassino e la Serie B con Fiumicino.

Alto 197 cm e dotato di grande temperamento, Lemmi sarà il nuovo punto di riferimento della SBA nell’area pitturata grazie al suo atletismo. Le prime dichiarazioni di Michael Lemmi in amaranto: “Sono entusiasta di far parte del progetto Scuola Basket Arezzo, piazza calda e importante della Toscana. Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione e dare il meglio di me sia come giocatore che come persona. Sicuramente da parte mia ci sarà il massimo impegno.

Forza Arezzo! Forza SBA!”. Il commento di coach Fioravanti: “Michael in questo campionato non è un giocatore che ha bisogno di presentazioni; vista la giovane età media del roster ci darà sicuramente tanto in esperienza ed in atletismo e fisicità, che sono le sue caratteristiche principali. Torna a giocare in Toscana dopo qualche anno e mi ha dato subito la percezione di essere motivato a voler far bene”.

CARRIERA

2023-2024 Virtus Cassino (Serie B Nazionale) e Supernova Fiumicino (Serie B)

2022-2023 Pallacanestro Senigallia (Serie B)

2021-2022 Pielle Livorno (Serie B)

2020-2021 Pielle Livorno (Serie C Gold)

2019-2020 Fortitudo Alessandria (Serie B)

2018-2019 Fortitudo Alessandria (Serie C Gold)

2017-2018 Fortitudo Alessandria (Serie C Gold)

2016-2017 Pallacanestro Empoli (Serie C Silver) e Fortitudo Alessandria (Serie C Gold)

2015-2016 Pallacanestro Empoli (Serie C Silver)

2014-2015 Pallacanestro Empoli (Serie C Nazionale)