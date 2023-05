La Sangio tra Rigucci e Becattini Oggi l’addio ufficiale a Firicano

In queste ore In queste ore verrà ufficializzato il divorzio tra Aldo Firicano e la Sangiovannese. La decisione è già stata presa dai massimi vertici societari, sarà l’ultimo colloquio con l’ex difensore della Fiorentina a sancire l’addio dopo una stagione assai travagliata con una salvezza conquistata, grazie alla classifica avulsa, solo negli ultimi 90 minuti della stagione regolare.

Ci si attendeva insomma di più, la rosa era stata costruita nella scorsa estate per cercare di restare stabilmente nelle posizioni medio alte di graduatoria ma da febbraio in poi, dopo il rotondo successo con l’Orvietana che sembrava spianare la strada ad una stagione decisamente sopra le righe, qualcosa si è incrinato e nelle ultime nove partite sono stati racimolati la miseria di cinque punti.

Da qui la volontà di girare pagina, cercare un profilo che possa sposare appieno il progetto societario che anche per la prossima stagione vedrà come obiettivo principale la permanenza in categoria.

Atos Rigucci, Marco Becattini, i più defilati Loris Beoni e Gabriele Bencivenni sono nomi assolutamente spendibili ai quali potrebbero aggiungersi altri nomi a sorpresa visto che, a quanto appurato, la società sta sondando diverse candidature anche non proprio a "chilometro zero". Insomma, sono giorni intensi sia per il direttore generale Giuseppe Morandini che per il direttore sportivo Cristiano Caleri.

Per il nuovo allenatore azzurro si dovrà attendere ancora qualche giorno, dalla prossima settimana ogni ora potrebbe essere decisiva e una volta ufficializzato il nuovo tecnico si procederà anche a parlare con quegli elementi che, nonostante un’annata non del tutto soddisfacente, rientrano comunque nei piani tecnici.

Al di là di ipotetiche conferme sarà una Sangiovannese profondamente rinnovata e dai costi possibilmente più contenuti.

Massimo Bagiardi