La Chianina raddoppia: nasce La Chianina Unconventional Bike Adventure

Arezzo, 31 gennaio 2025 – La Chianina raddoppia. Il 2025 dell’associazione di Marciano della Chiana sarà caratterizzato dalla nascita de La Chianina Unconventional Bike Adventure che, in programma da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno, proporrà un’avventura di tre giorni rivolta a bici Gravel, MTB e E-Bike alla scoperta delle strade più belle della Valdichiana aretina.

Questo nuovo evento anticiperà di una settimana l’undicesima edizione de La Chianina Ciclostorica che andrà a rinnovare un appuntamento ormai tradizionale e consolidato dedicato al ciclismo storico che, da venerdì 6 a domenica 8 giugno, tornerà a riunire centinaia di appassionati dall’Italia e dall’estero.

«La nostra volontà - spiega Roberto Apolloni, presidente de La Chianina Asd, - è di sviluppare diverse forme di cicloturismo in Valdichiana. La Chianina Ciclostorica è un’esperienza ormai consolidata e, dal 2025, sarà anticipata da un secondo evento dedicato al “ciclismo contemporaneo” che proporrà giornate di trial tra sentieri, strade sterrate e strade bianche alla scoperta delle bellezze e della ricchezza del territorio».

La Chianina Unconventional Bike Adventure sarà un evento ciclistico non competitivo in semiautonomia che proporrà ai partecipanti due percorsi con partenza e arrivo da Marciano della Chiana: il primo giorno sarà previsto un giro del sud-est della Valdichiana tra Civitella in Val di Chiana, Gargonza, Monte San Savino e Foiano della Chiana, mentre il secondo giorno sarà interessata la zona nord-est della vallata tra Pozzo della Chiana, Cortona, Montecchio e Castiglion Fiorentino.

Le due tappe saranno previste con lunghezze diverse per assecondare la preparazione di ogni partecipante, con una proposta adatta per i ciclisti più esperti e per chi è alle prime pedalate in sella a bici gravel, bici elettriche o mountain bike.

Il fine settimana de La Chianina Ciclostorica, invece, tornerà a proporre un variegato programma di iniziative dove il ciclismo storico sarà un’occasione di aggregazione, socializzazione, incontro e divertimento, ma anche di valorizzazione di sapori, arte e cultura locale.

La tradizionale pedalata in bici vintage e maglie colorate di lana della domenica sarà anticipata dal progetto “La Chianina dei Bambini” per educare le giovani generazioni all’utilizzo della bicicletta, dal concorso di grafica umoristica Chianina Comics, dalla visita alle fattorie, dalle degustazioni di prodotti locali, dalle presentazioni di libri e da momenti di dibattito.