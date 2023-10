La Baldaccio sbatte sulla Rondinella

Baldaccio Bruni

0

Rondinella

1

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Giovagnini, Adreani, Giorni, Bruschi, Mambrini, Torzoni, Boriosi, El Mohtarim (71’ Autorità), Mercuri (57’ Sbardella). All. Baldolini.

RONDINELLA: Pecorai, Gorfini, Ricchi, Mazzolli (77’ Marangon), Ciardini, Bartolini, Fantechi, Privitera, Rosi (72’ Cragno), Antongiovanni (73’ Pecchioli), Cecchi (57’ Petri). All. Francini.

Arbitro: Colazzo di Casarano.

Rete: 56’ Antongiovanni.

ANGHIARI – I timori di Baldolini hanno trovato conferma. Il tecnico della Baldaccio dopo la vittoria contro la capolista Scandicci aveva messo in guardia i suoi da eventuali cali di concentrazione soprattutto contro una Rondinella che doveva ancora trovare la prima vittoria in campionato. Detto fatto: il passo falso della Baldaccio, punita dalla rete di Antongiovanni, siglata a inizio ripresa. I fiorentini erano partiti forti con Antongiovanni che tiene in ansia la difesa biancoverde. La Baldaccio si rende pericolosa con Giorni, Torzoni e Boriosi. Al 56’ lancio da dietro per Antongiovanni che arriva in area e batte Vaccarecci per il vantaggio. La reazione dei locali non porta ad occasioni da rete, anzi al 66’ è ancora Antongiovanni a rendersi pericoloso ,ma il pallone termina alto sopra la traversa. La Baldaccio non ci sta e all’81’ Torzoni dai trenta metri fa partire un bolide che termina a lato. Il forcing finale della Baldaccio non produce e effetti se non le proteste per l’atterramento di Boriosi in area con l’arbitro che lascia correre.