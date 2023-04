Irrati, il re del Var si racconta

Una sala completamente gremita quella dell’Arbitro Club allo stadio Comunale che martedì ha ospitato l’incontro con Massimiliano Irrati, uno degli arbitri alla Can più esperti in assoluto che ha tenuto la lezione tecnica agli iscritti della sezione guidata da Sauro Cerofolini (nella foto con Irrati). Appartenente alla sezione Aia di Pistoia fin dal 1996, Irrati ha fatto il suo esordio in serie A nel 2012 venendo poi promosso internazionale nel gennaio 2017.

Irrati è di fatto uno dei migliori fischietti al mondo specializzati soprattutto nell’utilizzo del Var, ovvero della video assistenza che lui stesso ha avuto modo di utilizzare fin dall’ingresso ufficiale nel Mondiale 2018 in Russia, passando poi per la finale di Europa League e la Supercoppa Europea, tornando poi al Mondiale in Qatar. Per i ragazzi della sezione aretina è stata quindi una serata di formazione e confronto con uno dei migliori fischietti a livello internazionale.

"L’aspetto mentale è fondamentale per arbitrare – ha detto Irrati agli arbitri della sezione di Arezzo – non bisogna mai avere preconcetti e abituarsi all’idea che spesso le partite posssono essere completamente diverse da come ce le aspettiamo".