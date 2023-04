Il Toscana Tour chiude con numeri record

di Sonia Fardelli

Chiusura con il botto per l’edizione 2023 del Toscana Tour che dopo quattro settimane ininterrotte di gare sugli ostacoli registra numeri raggiunti dall’evento solo prima della pandemia. Oltre 1200 cavalli a settimana, cavalieri provenienti da ogni parte del mondo e tanti big dell’equitazione con un giro di persone tra 45mila presenze a settimana che hanno fatto registrare il tutto esaurito in molte strutture di Arezzo e delle cittadine vicine. A vincere il Gran Prix finale del Golden è stata l’amazzone irlandese Jessica Burke in sella a Express Trend, dietro di lei il cavaliere italiano Massimo Grossato su Tinkabelle RS, terzo per la Lettonia Kristaps Neretnieks in sella a Palladium Kjv. In quarta posizione il giovane e talentuoso cavaliere italiano Giacomo Casadei con Let’s Go Fz e in sesto il veterano Gianni Govoni, che negli anni passati ha vinto ben sette gran premi al Toscan Tour. Nel Piccolo Gran Premio vittoria del Belgio con Marine Scauflaire, seconda la Polonia con Mikolaj Baranski e terza posizione per la Svezia con il campione olimpico Peder Fredricson che è rimasto ad Arezzo per tutto il periodo del Toscana Tour per preprare al meglio i suoi cavalli anche per le competizioni future. In questo week al Toscana Tour è stata affiancata anche la prima tappa dell’Italian Champions Tours. La prima due giorni di questa terza edizione ha visto confrontarsi nel campo Dante tutti e 16 i team che poi si recheranno in giro per l’Italia prima della finalissima di Verona.

La gara, che ha visto protagonisti alcuni tra i migliori riders italiani ed europei, si è conclusa con la conquista del podio da parte del team tutto italiano di Givova. Pasquale Datena in sella a Folkner e Filippo Lupis in sella a Contito EB Z, si sono aggiudicati i 29 punti complessivi valevoli per il primo posto. A seguire il team Crivelli, con Gianni Govoni in sella a Highway (che ha dominato anche la classifica individuale) e il belga Bas Moerings con Kivinia. Terza posizione per Goldspan team con i suoi cavalieri Gianluca Quondam e Giacomo Bassi rispettivamente in sella a Great Gatsby e Twist del Terriccio. La seconda tappa dell’Italians Champions si terrà a Roma il 26 e 27 maggio, nell’ovale di Piazza di Siena, poi il 21 e 23 luglio a San Giovanni in Marignano, in Sicilia, il 22 e 23 settembre, per chiudere con la finalissima a Verona durante Fieracavalli dal 9 al 12 novembre.