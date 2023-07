Arezzo, 24 luglio 2023 – Il Tennis Giotto ospiterà i Campionati Italiani Maschili Under14. La federazione ha scelto il circolo aretino come sede per il più importante torneo individuale nazionale dedicato ai migliori tennisti nati nel 2009 che si ritroveranno sui campi di via Divisione Garibaldi per contendersi la vittoria del tricolore.

La manifestazione prenderà il via sabato 26 agosto con la fase di qualificazione e proseguirà poi con il tabellone principale fino alla finalissima di domenica 3 settembre, andando a riunire ad Arezzo centoventotto giovani atleti con i loro tecnici e le loro famiglie.

Il programma si svilupperà tra un totale di nove giornate ricche di incontri dove sarà possibile vedere in azione alcune delle principali promesse del futuro del tennis italiano. Tra i protagonisti dei Campionati Italiani Maschili Under14 saranno presenti i ragazzi attualmente impegnati in nazionale e i migliori tennisti emersi dai campionati regionali che si confronteranno nei singoli e nel doppio.

I Campionati Italiani Maschili faranno ufficialmente ritorno ad Arezzo a distanza di quattro stagioni dall’ultima volta: nel 2019, infatti, sempre il Tennis Giotto accolse le finali dell’Under16. Le capacità organizzative dimostrate in quell’occasione, unite all’alto livello dell’impianto sportivo e alla vicinanza a servizi essenziali tra cui l’ospitalità all’adiacente Arezzo Sport College, sono stati requisiti fondamentali per la scelta della federazione di rinnovare la fiducia nel circolo guidato dal presidente Luca Benvenuti.

La dimensione sportiva del torneo sarà affiancata anche da una dimensione turistica di promozione del territorio, con i partecipanti che potranno vivere e scoprire la città tra visite guidate nei giorni della Giostra del Saracino e altre iniziative collaterali.

«Il Tennis Giotto - commenta Benvenuti, - è da sempre abituato a ospitare manifestazioni di livello nazionale e internazionale. Ringraziamo la federazione per aver rinnovato fiducia e stima nei nostri confronti che permetteranno al grande tennis giovanile di far ancora ritorno ad Arezzo».