Il Tennis Giotto è campione regionale di wheelchair tennis

Arezzo, 3 marzo 2025 – Primo titolo regionale del 2025 per il Tennis Giotto. Il successo è arrivato nella prima edizione dei Campionati Toscani a Squadre di wheelchair tennis che, ospitati proprio dai campi del circolo aretino e patrocinati dal Comitato Italiano Paralimpico, sono terminati con il successo della formazione casalinga al termine di una giornata all’insegna di sport e inclusione.

Il cammino degli atleti del Tennis Giotto è stato caratterizzato dalle positive prestazioni di Lorenzo Degl’Innocenti e Andrea Morandi che hanno superato per 2-0 prima l’Uguccione Team di Firenze e poi il Montesport 1 di Montespertoli, riuscendo così a vivere le emozioni di laurearsi campioni regionali e di dar seguito a un percorso di costante sviluppo del movimento che nel 2024 aveva trovato il proprio fulcro nella semifinale raggiunta ai campionati italiani.

La formazione cittadina, guidata dai maestri Giacomo Grazi ed Ester Baschirotto, è stata completata da capitan Roberto Mazzi che è il veterano tra gli attuali atleti di tennis in carrozzina del circolo di via Divisione Garibaldi.

Le premiazioni conclusive, alla presenza di Massimo Porciani (presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Toscana) e di Simone Bragoni (fiduciario regionale per il wheelchair tennis), hanno rappresentato un momento di festa per tutti gli atleti e le atlete scesi in campo nel corso della giornata con riconoscimenti di squadra e individuali offerti dallo sponsor Bc Servizi.

«Il Tennis Giotto - ha commentato il presidente Luca Benvenuti, - ha ospitato il primo campionato di wheelchair tennis della Toscana che rappresenta una tappa importante dello sviluppo di questo movimento sul territorio regionale.

Gli atleti scesi in campo hanno dimostrato talento, sacrificio, passione e fair play, regalando una giornata di grande sport. Stimolare la passione nello sport e nelle persone rientra nel Dna del nostro circolo, con l’obiettivo di perseguire risultati sempre più importanti: proveremo a diventare un riferimento a livello nazionale anche in questa disciplina».

Il Tennis Giotto, nel frattempo, ha trovato soddisfazioni anche al di fuori dei confini nazionali e ha messo in bacheca il primo titolo internazionale della nuova stagione con Zeno Roveri che ha vinto il doppio al torneo Tennis Europe Under16 in Austria.

Il tennista, nato nel 2010, è sceso in campo a Bad Waltersdorf dove ha vissuto una settimana di grandi risultati che è culminata nel trionfo insieme a Giorgio Ghia del Tc Milano Bonacossa: la coppia ha vissuto un percorso impeccabile dove non ha perso nemmeno un set che è terminato nell’affermazione nella finalissima per 6-1 e 7-5 sugli austriaci Sebastian Pock e Leo Stieber.

Roveri, già campione italiano nel doppio nel 2024, è al secondo successo internazionale della sua carriera sportiva ed è stato protagonista di un positivo cammino anche nel tabellone di singolo dove ha vinto tre incontri ed è arrivato fino alla semifinale in cui si è arreso di fronte allo sloveno Aljaž Štor.