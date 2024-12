Arezzo, 16 dicembre 2024 – Il Tennis Giotto è campione d’Italia nel doppio dell’Under16. La vittoria del nuovo tricolore porta la firma di Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia che sono scesi in campo nei Campionati Italiani Under16 di Tirrenia dove, unendo le racchette, sono stati protagonisti di un cammino trionfale in cui sono risultati la miglior coppia dell’intera penisola.

I due tennisti, nati nel 2008 e accompagnati dal maestro Alessandro Caneschi, sono arrivati alla finalissima senza perdere nemmeno un set e hanno così meritato l’opportunità di giocare per il titolo contro la coppia testa di serie n.1 formata da Antonio Marigliano della New Tennis Torre del Greco e da Pietro Ricci del Ct Massa Lombarda.

L’atto conclusivo ha visto Ciurnelli e De Vizia protagonisti di un incontro particolarmente combattuto in cui, dopo aver perso il primo set per 2-6, hanno pareggiato i conti al secondo set per 7-6 e hanno infine trionfato al terzo set per 10-4.

Questa affermazione ha permesso al Tennis Giotto di festeggiare il quarto titolo italiano nel solo 2024, andando ad arricchire ulteriormente una stagione in cui erano già arrivate le vittorie con Zeno Roveri nel doppio dell’Under14 e con le squadre Under16 maschile e Under14 maschile.

Il poker di successi tricolori, unito alle soddisfazioni in campo internazionale, permette al circolo di archiviare un anno di portata storica in cui è riuscito a competere ai massimi livelli in diverse categorie e a consolidarsi tra le realtà d’eccellenza del tennis giovanile tricolore.

I Campionati Italiani Under16 sono stati caratterizzati da buoi risultati anche a livello individuale con Ciurnelli che ha fermato il proprio percorso in semifinale e con De Vizia che è approdato fino ai quarti di finale, con il Tennis Giotto che può dunque vantare ben due atleti tra i migliori otto della penisola.

«Il 2024 - commenta il presidente Luca Benvenuti, - è stato un anno di particolare intensità e di rare soddisfazioni soprattutto in ambito giovanile dove tennisti e tenniste cresciuti sui nostri campi sono riusciti ad affermarsi nei massimi palcoscenici nazionali e internazionali.

A confermarlo sono i quattro titoli italiani vinti in una sola stagione che rappresentano un traguardo di portata storica, a testimonianza della bontà di un modello organizzativo caratterizzato dall’impegno, dalla passione, dalla condivisione di intenti, dalla dedizione e dal senso di comunità di ogni singola componente del circolo: dal gruppo maestri ai consiglieri, fino ai singoli atleti».