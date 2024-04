Il Palazzetto del Nuoto ospita il quarto e ultimo ciclo di corsi

Arezzo, 17 aprile 2024 – Il Palazzetto del Nuoto verso il quarto e ultimo ciclo di corsi di nuoto e di fitness in acqua.

La data fissata sul calendario è lunedì 22 aprile quando è prevista l’apertura delle lezioni tenute dai tecnici della Chimera Nuoto che proseguiranno poi per l’intera primavera fino a domenica 16 giugno, accompagnando così verso la stagione estiva attraverso una programmazione didattica che permetterà di apprendere le basi tecniche delle diverse discipline e di acquisire sicurezza nelle acque.

I corsi saranno rivolti ad allievi di tutte le età, dai neonati agli adulti, e saranno ospitati in vasche di varie altezze dove verrà proposto il metodo della pedagogia dell’azione con l’apprendimento incentrato direttamente sulla pratica e sugli obiettivi da raggiungere.

Le lezioni della Chimera Nuoto prenderanno il via già con la fascia d’età “0-3 anni” in cui i bambini potranno entrare in piscina con un genitore e vivere un percorso per imparare a galleggiare e baby-nuotare secondo i principi scientifici del Metodo Giletto, proseguendo poi con la scuola nuoto per bambini tra i quattro e i sei anni dove l’insegnamento avverrà direttamente secondo la “pedagogia del bordo” che permette di imparare prima a galleggiare e successivamente a muoversi in acqua profonda.

La scuola nuoto per ragazzi dai sette ai diciotto anni e la scuola nuoto per adulti dai diciotto ai cento anni, infine, prevederà un percorso calibrato ai diversi livelli di preparazione per accompagnare dal galleggiamento alla propulsione con i quattro stili.

Una proposta parallela riguarderà il fitness in acqua che, rivolto a uomini e donne a partire dai sedici anni di età e caratterizzato da un costante accompagnamento musicale, è strutturato attraverso un programma di discipline particolarmente variegato in termini di esercizi proposti, attrezzi utilizzati e parti del corpo allenate.

Le attività del Palazzetto del Nuoto comprendono specialità quali la ginnastica a corpo libero, l’Acqua Gym a corpo libero e con piccoli attrezzi, la Ginnastica Funzionale con un’attività mirata ad allenare le fasce muscolari attraverso l’utilizzo di grandi attrezzi come idrobike e tappeti elastici, configurando occasioni dove il movimento viene unito al divertimento e all’aggregazione.

Una specifica attenzione verrà rivolta alle gestanti con la ginnastica pre e post partum con esercizi per preparare il corpo al parto o per riabilitarne successivamente tutte le funzioni. Per informazioni e iscrizioni è possibile recarsi direttamente alla segreteria del Palazzetto del Nuoto in viale Gramsci.