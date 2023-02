Guido Franchi è il protagonista all’Arezzo International Horse

AREZZO

Il giovane cavaliere senese Guido Franchi si è aggiudicato il Gran premio del concorso di salto ostacoli in programma nel week end all’Arezzo International Horse. Franchi che difende i colori dell’Esercito Italiano, in sella al cavallo Enjoy One ha letteralmente volato sugli ostacoli in un barrage che ha visto in lizza agguerriti concorrenti. Dietro di lui Federico Formentini con Bernini Gp. Terza posizione per Matteo Leonardi con in sella al cavallo Casino Royal, quarto Vincenzo Carlino e quinto di nuovo Guido Franchi questa volta però con la cavalla Argentina FM-del B. Una super prestazione per Guido Franchi che proprio all’Arezzo International Horse è cresciuto agonisticamente anno dopo anno. Ha cominciato da piccolo partecipando ai concorsi nazionali in sella a pony per arrivare da alcuni anni a livello internazionale. E’ infatti uno dei migliori giovani cavalieri che l’Italia vanta. Questo successo nel Gran premio apre la sua stagione agonistica 2023.

"Sono contento di questa vittoria – dice Guido Franchi – Enjoy One è un cavallo di mia proprietà e mi sta dando grandi soddisfazioni. Abbiamo già vinto altri gran premi a livello nazionale e ora puntiamo a gare internazionali. Lo porterò di nuovo qui ad Arezzo per il Toscana Tour e vediamo quello che succede al suo esordio in un concorso internazionale". Primo obiettivo per Franchi dunque è quello di confrontarsi con i big dell’equitazione a livello mondiale che dal 20 marzo arriveranno all’Equestrian, senza però dimenticarsi dei Campionati Italiani assoluti di salto ostacoli.

"Mi concentrerò sul Toscana Tour, ma cercherò anche di preparare al meglio i campionati italiani che si terranno a Cervia a fine aprile e ai quali tengo moltissimo. Poi si vedrà mano a mano che la stagione agonistica andrà avanti. Spero di riuscire a gareggiare a Piazza di Siena e sarebbe bello di nuovo andare all’estero con la squadra italiana come ho fatto lo scorso anno". Messo in archivio anche questo gran premio Guido Franchi si concentra adesso sul Toscana Tour l’internazionale che ogni anno richiama tanti stranieri ad Arezzo con circa mille concorrenti a settimana nelle sfide di salto ostacoli.

So.Fa.