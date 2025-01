Gs Avis Montevarchi: un 2024 da incorniciare. Tripletta di successi e titoli regionali

Arezzo, 14 gennaio 2025 – Il 2024 è stato un anno indimenticabile per il Gruppo Sportivo Avis di Montevarchi. La stagione appena conclusa ci ha regalato emozioni uniche e risultati straordinari, che hanno superato anche le più rosee aspettative.

La consacrazione è arrivata a Firenze il 10 gennaio, durante la prestigiosa FESTA DEL CICLISMO alla presenza del Presidente della Toscana EUGENIO GIANI e dell'Assessore allo Sport del comune di Firenze LETIZIA PERINI, dove la società e i nostri atleti hanno incassato una serie di riconoscimenti che li proiettano tra i vertici del panorama ciclistico regionale.

Un palmares da incorniciare: Tripletta di successi nei circuiti regionali: YURI FINOTELLO e LUCA GIOVANNONI hanno dominato rispettivamente il Circuito Terre d’Etruria, il Circuito Toscano e il Circuito Terre dei Medici, portando la squadra GS AVIS tra le premiate in tutte e tre le competizioni.

Campioni Toscani di Cicloturismo: Con una performance straordinaria, TOMMASO DILAGHI ha conquistato il titolo di Campione Toscano di Cicloturismo 2024, confermando l'eccellenza degli atleti della squadra. Grazie al contributo di tutti i suoi componenti, il GS Avis ha trionfato anche nella classifica a squadre, aggiudicandosi il titolo di Società Campione Toscana.

Riconoscimenti societari: Oltre agli straordinari risultati sportivi, la nostra società è stata premiata per i MERITI ORGANIZZATIVI della Cicloturistica Avis Città di Montevarchi, riconosciuta come una delle manifestazioni più riuscite a livello regionale. Inoltre, è stato sottolineato il nostro impegno nella promozione della donazione del sangue e nell'inclusione, valori che da sempre contraddistinguono il Gruppo Sportivo Avis e pertanto siamo stati premiati per la SOLIDARIETA’.

“Guardiamo al futuro con entusiasmo. – dichiara FRANCO TOFANELLI, presidente del gruppo - La Cicloturistica Avis Città di Montevarchi nel 2025 sarà valida per IL CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE e nuovamente per il CRITERIUM TRICOLORE UISP, manifestazione a carattere nazionale, confermando il nostro ruolo di protagonista nel panorama cicloturistico italiano e della Uisp.”

“Un'annata da incidere nella storia! – le parole di GABRIELE CHECCAGLINI del Direttivo - Il 2024 è stato un anno magico, un'annata che difficilmente potrà essere eguagliata. Ma la nostra ambizione è quella di continuare a crescere, a migliorare e a raggiungere nuovi traguardi.”

“Un ringraziamento speciale va a tutti gli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai volontari che hanno reso possibile questo straordinario risultato. – conclude RAFFAELE CALAFIORE, presidente di AVIS Montevarchi - Insieme, abbiamo scritto una pagina indelebile nella storia del nostro Gruppo Sportivo.”