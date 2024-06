Grande successo per il fine settimana dello Spino moto

Arezzo, 10 giugno 2024 – Un grande week end quello della gara dello Spino dedicata alle moto, che ha visto oltre 130 moto al via nei due giorni di gara dell'8 e 9 Giugno. Due giornate baciate dal bel tempo e caratterizzate da un grandissimo afflusso di spettatori, provenienti da molte parti d'Italia come da anni non succedeva.

Il folto pubblico ha potuto ammirare quasi mille partenze nella "due giorni" della gara, valida per il Campionato Italiano Velocità in Salita "Virus Power". La manifestazione pievana è stata organizzata come da alcuni anni dal Motoclub cesenate "Paolo Tordi", con l'indispensabile supporto della Prospino Team per la realizzazione del percorso e delle infrastrutture, il tutto sotto l'egida della Federazione Italiana Motociclismo, per un campionato nazionale coordinato nella sua interezza dal "Moto club Spoleto 2021"

IL week end pievano ha visto svolgersi due gare distinte, una il Sabato e una la Domenica, rispettivamente la terza e la quarta del Campionato Italiano 2024 ed in entrambe le giornate il podio assoluto non è cambiato.

Il vincitore delle due gare, con il nuovo record del tracciato, abbassato più volte nella "due giorni", è stato Luca Maurizio Salvadori su Ducati 1000 4T. Salvadori, pilota famoso, con un passato recente nel motomondiale e non solo, negli ultimi anni è divenuto un influencer seguitissimo nel mondo del motociclismo con il suo canale youtube che registra circa 550000 followers

Ed anche questo ha trainato i tantissimi spettatori assiepati lungo i 3 km. del tracciato sulla SP208 che portano da Pieve Santo Stefano fino a Fontandrone. Fra le tante salite è stata la prima manche di gara della Domenica a far registrare a Salvadori il miglior tempo assoluto, abbassando il record fino ad uno strabiliante 1.24.93 che ha polverizzato il vecchio record di 1.27.19 del campione uscente Maurizio Bottalico, purtroppo presente solo in veste di spettatore in quanto infortunato, che pgli appassionati sperano di rivedere in gara nel campionato 2025.

Al secondo posto assoluto, sia sabato che domenica, si è piazzato Matteo Lardori su quad Polaris 1000 4T, anche lui andato sotto il vecchio record del tracciato. Terzo assoluto nelle due gare Francesco Maria Piva, su Honda 1000 4T. I tre piloti sul podio sono poi risultati ciascuno primo nella propria classe di appartenenza: Salvadori nella classe Super Open 1000, Lardori in classe Quad e Piva in classe Super Open 600. Palpabile al termine la soddisfazione degli organizzatori per il bel risultato sportivo e per la presenza del grande pubblico.