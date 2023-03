Furia Banchini: "Espulsione e rigore inventati"

A fine partita Marco Banchini (nella foto), l’allenatore dell’Aquila che ha messo i brividi ad un avversario stellare, non le manda a dire. Il tono è pacato ma si percepisce lontano un miglio l’amarezza per quel maledetto rigore: "Dell’episodio non parlo – esclama il trainer di Vigevano – perché due settimane fa a Chiavari sono stato espulso per una protesta su un fallo di mano palese in area non sanzionato. Che aggiungere? Siamo ultimi in classifica e non ci danno i rigori. Anzi, li danno al contrario, inventati come il cartellino rosso a Tozzuolo. Usciamo ancora una volta dal campo con l’amaro in bocca e, tuttavia, con la consapevolezza oggi più che mai, di meritare la permanenza in categoria. Il Cesena è super, con un allenatore importante e per me anche fonte di ispirazione, ma il Montevarchi è venuto qui per giocarsela a viso aperto e per vincere, dando una svolta al girone di ritorno. Di fronte a queste decisioni ed espulsioni – ha continuato Banchini – ti verrebbe voglia di andartene. Ho troppo rispetto del mio ruolo e del mio lavoro per dire quello che penso davvero".

Poi il plauso convinto ai suoi calciatori e ai tifosi: "Un grazie ai ragazzi per il sacrificio e la voglia di aiutarsi e per aver eseguito al meglio quanto avevamo preparato in settimana, mostrandosi aggressivi e capaci di creare pericoli alla difesa romagnola. Non sono un ruffiano e parlo poco degli sportivi. In questo caso, però, li voglio nominare e ringraziare per l’incitamento continuo. Ci sarebbe piaciuto ripagarli del sostegno con i tre punti. Non è stato possibile ma ci proveremo fin dall’incontro con la Torres. Vogliamo dare con forza un colpo d’acceleratore alla nostra stagione in termini di risultati. Dobbiamo pensare a recuperare energie e ad andare avanti". La considerazione finale è per i tre cambi forzati di Gennari, Bertola e Italeng: "Il primo ha avuto problemi di stomaco, mentre il secondo ha accusato un fastidio muscolare. Italeng poi ha preso una forte ginocchiata alla schiena e l’intervento falloso è stato ignorato".