Fani rimane alla Castiglionese Tecnico alla quarta stagione nel club

Riparte da Roberto Fani la Castiglionese. Il tecnico viola inaugurerà la quarta stagione con il club viola. La fumata bianca è arrivata dopo pochi giorni dalla fine dell’avventura playoff. Difficile dubitare o mettere in discussione la bontà del lavoro svolto dal tecnico che ha messo insieme la vittoria del campionato di Promozione, il passaggio quindi in Eccellenza con lotta fino alla fine per primo e secondo posto a cui è seguita l’avventura nei playoff. La Castiglionese intende proseguire il proprio progetto tecnico ovviamente con la consapevolezza di dover cambiare alcune pedine.