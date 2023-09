Entella-Arezzo 1-2: i gol di Gucci e Poggesi e le parate di Trombini fanno volare gli amaranto

Chiavari (Genova), 23 settembre 2023 – Un Arezzo cinico e concreto nel primo tempo, capace di soffrire nella ripresa, sbanca Chiavari, interrompe il digiuno che durava dalla prima giornata e conquista un successo pesantissimo che lo rilancia in classifica. I gol portano la firma del solito Gucci e di Poggesi, al debutto tra i professionisti. Gli amaranto devono dire grazie anche ad un super Trombini, più volte decisivo. Rispetto alla gara interna con l’Olbia, Indiani stravolge ancora l’undici iniziale confermando soltanto il portiere e l’ex Chiosa. A sorpresa c’è Poggesi per Coccia sulla fascia sinistra difensiva. Nei liguri il neo allenatore Gallo da fiducia all’ex Di Santo. Ed è proprio lui che in avvio perde un pallone dal quale Gucci innesca Iori, ma la conclusione dell’esterno, da ottima posizione, è troppo morbida. I ritmi sono alti, ma non frenetici. E’ Settembrini ad alzarsi sulla trequarti per dare supporto al tridente in fase offensiva e per schermare la regia di Petterman quando l’Entella è in possesso.

Le due squadre rinunciano a pressare sulle uscite dal basso e cosi si gioca molto a centrocampo dove gli spazi sono intasati. Servirebbe un episodio per sbloccare l’equilibrio ed arriva poco dopo la mezz’ora (34’) quando Lancini commette un gravissimo errore in disimpegno consegnando il pallone sui piedi Gucci che è chirurgico nel trovare l’angolino lungo e battere De Lucia. Terzo gol per l’attaccante amaranto. L’Entella si sbilancia alla ricerca del pari e l’Arezzo la punisce con una micidiale ripartenza (38’) avviata da Pattarello, rifinita da Settembrini e conclusa con un destro a giro sotto l’incrocio di Poggesi che bagna l’esordio tra i professionisti con una rete di pregevole fattura. Prima dell’intervallo Trombini vola sul controbalzo ravvicinato di Tascone e blinda il doppio vantaggio.

A inizio ripresa il portiere amaranto è protagonista agli opposti nella stessa azione: prima sbaglia il rinvio, poi salva sulla linea sul piattone di Di Santo a porta vuota. I biancocelesti aumentano la pressione, l’Arezzo si difende nella propria metà campo. Indiani inserisce Foglia per Settembrini per dare più sostanza in mediana. A metà frazione sale ancora in cattedra Trombini che disinnesca una conclusione velenosa Petermann, ma poi deve capitolare al 69’ su tapin di Santini, da poco entrato, che accorcia le distanze e si conferma bestia nera dell’Arezzo. Indiani allora alza le barricate inserendo un difensore in più, Masetti, e passando al 3-5-2. Il finale è di sofferenza per il cavallino: nel recupero Trombini ancora prodigioso quando devia sul palo la girata sotto misura di Santini. Per l'Arezzo sono tre punti che scacciano paure e mugugni.

Il tabellino

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Lucia; Manzi, Lancini (1’ st Clemenza), Bonini; Zappella, Tascone (34’ st Meazzi), Petermann (38’ st Faggioli), Mosti (14’ st Corbari), Parodi; Disanto, Zamparo (14’ st Santini). A disp: Parodi, Mazzadi, Kontek, Tomaselli, Siatounis, Lipani, Di Mario, Reali, Banfi. Allenatore: Gallo.

AREZZO (4-3-3): Trombini; Renzi, Polvani, Chiosa, Poggesi; Settembrini (14’ st Foglia), Mawuli, Bianchi (41’ st Lazzarini); Pattarello (25’ st Castiglia), Gucci (41’ st Crisafi), Iori (25’ st Masetti). A disp: Ermini, Borra, Montini, Risaliti, Guccione, Kozak, Gaddini, Zona, Coccia. Allenatore: Indiani.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa.

Reti: pt 34’ Gucci, 43’ Poggesi; st 24’ Santini.