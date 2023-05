Eccellenza: pari Ellera, il Sansepolcro ora insegue Domenica sarà decisiva per il salto in serie D

SANSEPOLCRO

L’Ellera non approfitta della ghiotta occasione, giocando a Terni contro l’Olympia Thyrus, mentre il Sansepolcro di Antonio Armillei (nella foto) riposava. Finisce 1-1 con il pareggio corcianese dopo che la squadra di casa era andata in vantaggio. L’Eccellenza umbra si deciderà quindi domenica prossima con l’Ellera che affronterà in casa la Narnese, mentre il Sansepolcro ospiterà il Foligno. L’Ellera guida con 63 punti, il Sansepolcro insegue ad una lunghezza ed ha gettato alle ortiche sino ad oggi, il successo finale. Chi vince va diretto in serie D, chi arriva secondo giocherà con la vincente dei playoff del girone B di Eccellenza toscana che vedranno di fronte Pontassieve e Zenith Prato che hanno vinto in trasferta con Castiglionese e Colligiana.

Il 7 maggio si scontrano le due compagini toscane, in campo neutro, e ne uscirà una squadra con la quale Ellera o Sansepolcro andranno a disputare la semifinale nazionale in 2 gare di andata e ritorno. Chi passa si scontrerà con la vincente di Lazio e Sardegna per un posto in D.

Fabio Patti