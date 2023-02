Castello, via Alessandria Palazzi e Beoni in pole

Una corsa a tre per la panchina del Città di Castello dopo l’esonero, maturato ieri, del tecnico Antonio Alessandria successivo alla netta sconfitta sul campo del Livorno.

Fra i candidati a sostituire Alessandria ci sono gli aretini Mario Palazzie Loris Beoni oltre al tifernate Gualtiero Machi (non necessariamente in quest’ordine...): si saprà probabilmente nella giornata odierna – dopo una serie di trattative andate avanti per ore – se vincerà la soluzione ‘aretina’ o quella ‘tifernate’ per risollverare la formazione biancorossa da una posizione in classifica che si è fatta estremamente preoccupante considerato gli ultimi risultati maturati dalla compagine del patron Mancini.