Caos in Sangio-Grosseto Porte basse, ora il reclamo

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani, Cesaretti, Dodaro, Sacchini (45’ s.t. Migliorini), Lorenzoni, Rosseti, Baldesi (29’ s.t.Nannini), Atzeni (37’ s.t. Miccoli), Vanni, Zhar, Boix (37’ s.t. Caprio). A disposizione: Palazzini, Milani, D’Agosto, Senesi, Bellini. All: Aldo Firicano

GROSSETO (4-3-3): Nannetti, Crivellaro, Carannante (3’ s.t. ’ s.t. Cesaroni), Cretella, Bruni, Bruno (41’ s.t. Ferrante), Pasciuti, Diambo (7’ s.t. Rotondo), Aleksic (18’ s.t. Gomes), Giustarini, Battistoni. A disposizione: Cirillo, Veronesi, Caprioli, Moscatelli, Scaffidi. All.: Cretaz

Arbitro: Caggiari di Cagliari

Reti: 30’ p.t. Sacchini (rig.), 36’ s.t.Giustarini.

Note: spettatori quasi 1000, oltre 162 tifosi ospiti; espulsi il dirigente accompagnatore Faenzi per proteste, l’allenatore del Grosseto Cretaz e l’attaccante Vanni al 22’ s.t. per doppia ammonizione, 6’ il recupero.

SAN GIOVANNI – Né vincitori né vinti nel match tra azzurri valdarnesi del Marzocco e giallorossi maremmani del Grifone. Chi sbaglia nel calcio paga, cosa che ha fatto la Sangiovannese, mancando con Vanni il rigore del 2-0. Partita iniziata con 36’ di ritardo. I giallorossi, appena giunti allo stadio hanno misurato l’altezza delle due traverse che hanno registrato essere più basse sei centimetri. Ne avevano avanzato richiesta alla Lega, autorizzazione accordata. Un fatto che era stato sicuramente programmato dal Grosseto, visto come sono andate le cose. Nel caso che l’arbitro avesse rinviato la gara, il Grifone avrebbe avuto partita vinta a tavolino. Al lavoro una ventina di persone, terreno sbassato di dieci centimetri sotto le due porte, poi rimisurate le distanze, e tutto regolare. Nella superficie delle due porte erano attive carriole, zappe, pale. Ma la polemica e protesta proseguono.

Il Grosseto a fine gara ha annunciato di voler preparare il reclamo al Giudice Sportivo, perché la Sangio non aveva rimediato all’invito. Si paventa una ‘vendetta’ sportiva secondo i tifosi, che hanno protestato energicamente prima del match. Vedremo il verdetto del giudice. Il Grosseto spera nei tre punti.

Primo tempo dominio netto della Sangio, che al 30’ è passata in vantaggio su rigore calciato da Sacchini, e dopo 5’ ancora rigore per gli azzurri, ma Vanni ha calciato la palla fuori porta. La Sangio è rimasta in dieci per l’espulsione di Vanni. Il Grosseto usufruisce di un rigore, calciato al 22’ del s.t. da Cretella, ma Cipriani bravissimo lo para. Il pareggio al 36’ del secondo tempo, con il gol di Giustarini. Il finale tutto il Grosseto in avanti, la Sangio si è difesa con ordine e sicurezza.

Giorgio Grassi