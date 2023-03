Calori: "Terranuova, gara da dimenticare"

Una prestazione che non c’è stata. Il commento di Simone Calori a margine della partita del Terranuova Traiana con il Follonica Gavorrano è netto e non lascia spazio ad interpretazioni. "Nei primi 75 minuti di gioco non ho visto niente. Posso parlare solo degli ultimi 15 minuti, che sicuramente ci danno fiducia. Nel primo tempo la squadra in campo non c’è stata, è mancato l’atteggiamento giusto. Tatticamente abbiamo cambiato qualcosa, speravo potesse portare benefici invece ho interpretato male. Non siamo riusciti a tenere palla e dovevamo salire. Poi nel secondo tempo abbiamo iniziato a muoverci meglio". Questo non è bastato, perché il gol della bandiera è arrivato al 90’ con un distacco di 2 reti impossibile da colmare. "Arriviamo alla settimana di sosta in difficoltà e questo in fondo calza a pennello perché dobbiamo fare un rush finale molto importante. Abbiamo trovato un Follonica Gavorrano in grande forma sotto ogni punto di vista e per questo si merita di stare tra le prime tre del girone".