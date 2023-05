Blitz esterno dell'Amen Scuola Basket Arezzo che sbanca la Toscanini di Prato

Arezzo, 25 maggio 2023 – Impatta la serie di Finale PlayOff l'Amen Scuola Basket Arezzo che riesce a passare alla Toscanini di Prato al termine di una partita intensa che gli amaranto hanno saputo portare a casa con grande determinazione.

L'inizio dei padroni di casa è tambureggiante, la squadra di coach Pinelli ha tutte le intenzioni di indirizzare subito la gara a proprio favore, Magni è una macchina da canestro perfetta e con i suoi 15 punti nel primo quarto trascina i suoi al 23-16 del 10'. Nel secondo parziale l'Amen perde per infortunio Fornara ma con grande caparbietà ricuce fino a -3 (29-26), poi passa per la prima volta in vantaggio sul 31-33 con un canestro di Rossi seguito da una tripla di Toia.

La Sibe non accusa il colpo e Magni la riporta avanti 41-39 all'intervallo rispondendo ai punti di Veselinovic. Dopo l'intervallo è ancora Prato a ripartire con maggiore slancio, un parziale di 7-2 riporta i locali avanti 48-41, stoicamente Fornara rientra in partita ed è il segnale di riscossa che serviva alla squadra.

I canestri da 3 punti di Rossi e la prematura uscita di Salvadori per falli danno fiducia all'Amen, così il sorpasso della SBA è firmato dai liberi di Cutini sul 54-55 prima che Smecca ancora dalla lunetta riportasse avanti Prato sulla terza sirena (56-55). Fornara inizia l'ultimo quarto con una tripla, Mascagni risponde con la stessa moneta, Arezzo sale di tono in fase difensiva e con due difese pulite riesce a operare il break decisivo.

Toia si incunea nella difesa avversaria poi Pelucchini converte in punti il gioco di squadra che porta gli amaranto sul 69-68. Mascagni non si arrende e tiene viva la sua squadra, ma l'Amen ha cambiato faccia nella fase difensiva chiudendo ogni spazio agli avversari. Toia e Pelucchini portano al +13 la squadra di coach Evangelisti. I secondi che scorrono diventano il peggior nemico di Prato che subisce un'altra tripla da Fornara (65-79) a due minuti e mezzo dallo scadere, i padroni di casa accorciano le distanze con la fisicità di Manfredini e qualche libero sbagliato dalla SBA.

Il vantaggio accumulato però è quello vincente, Prato torna a -7 ma non c è più tempo, Toia in lunetta fissa il punteggio finale sull'81-73 finale. L'Amen coglie così un preziosissimo successo in trasferta e pareggia una serie che come hanno dimostrato le prime due partite è super combattuta, sabato sarà il Palasport Estra ad ospitare Gara 3, la prima davanti ai sostenitori amaranto, la prevendita per questa sfida sarà già attiva il pomeriggio dalle 18 alle 20 e sabato mattina dalle 11 alle 12.30 presso la Segreteria SBA al Palasport Estra.

Sibe Gruppo AF Prato-Amen Scuola Basket Arezzo 73-81 Parziali: 23-16; 41-39; 57-56

Sibe Gruppo AF: Manfredini 6, Sangermano, Danesi 7, Magi 30, Staino 5, Navicelli, Ndoye ne, Smecca 2, Salvadori 2, Pacini 5, Mascagni 16, Settesoldi. All.Pinelli Ass. Gabbiani e Parretti

Amen: Veselinovic 13, Fornara 1, Toia 19, Cutini 10, Rossi 16, Calzini ne, Furini ne, Terrosi, Castelli, Giommetti 2, Pelucchini 7, Provenzal 3. Veselinovic. All. Evangelisti Ass. Liberto