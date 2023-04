Basket serie C Gold: l’Amen Sba non sbaglia Fornara superstar contro Castelfiorentino

amen sba

81

castelfiorentino

66

AMEN SBA: Veselinovic 17, Fornara 22, Toia 4, Filippeschi ne, Rossi 14, Nica ne, Furini, Terrosi, Castelli, Giommetti 13, Pelucchini 11, Provenzal. All. Evangelisti

CASTELFIORENTINO: Rosi ne, Lazzeri C., Lilli ne, Pucci 9, Scali 7, Cantagalli 15, Nepi 6, Tavarez ne, Lazzeri 7, Cantini 2, Cicilano ne, Belli 20. All. Angiolini

Parziali: 22-22; 31-36; 57-49

AREZZO – La Sba mette la sesta e batte anche il Castelfiorentino. Al palasport Estra secondo tempo stellare degli amaranto che ribaltano anche la differenza canestri e si portano a casa un’importante vittoria. Sesto successo consecutivo per i ragazzi di Evangelisti in questa volata finale di stagione in serie C Gold. L’Amen ha avuto la meglio della Manetti Castelfiorentino al termine di una gara intensa che ha divertito il numeroso pubblico accorso al Palasport Estra. In luce tra gli amaranto Fornara e Pelucchini (nella foto), ma anche Rossi, Toia e Veselinovic, che mettono in crisi la difesa di Castelfiorentino. L’Amen vola sulle ali dell’entusiasmo chiudendo la partita, una tripla di Rossi suggella il +18 massimo vantaggio Sba, prima che i punti di Alberto Lazzeri fissino il punteggio finale sull’81-66.