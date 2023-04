Banchini non molla: "Ci proveremo fino all’ultimo"

MONTEVARCHI

La botta è di quelle che ti stordiscono e, infatti, la sala stampa del Brilli Peri rimane a lungo deserta. Alla fine si presenza il tecnico Marco Banchini, che prova a spiegare i motivi della disfatta in una partita simile nell’andamento a molte altre, anche nel recente periodo: "Dispiace una sconfitta del genere, per i giocatori e per l’ambiente – esordisce – anche perché eravamo arrivati all’intervallo con un vantaggio meritato, e non c’erano le avvisaglie per un ritorno del San Donato. Per prevenire un possibile calo di tensione, anzi – continua il mister – ho fatto anche ‘casino’ negli spogliatoi per spronare i ragazzi a non abbassare il ritmo. Li avevo visto, comunque, sereni e probabilmente l’eccessiva sicurezza ha fatto abbassare la squadra ridando fiato a un avversario spaventato e nervoso. Non dovevamo far altro che rimanere tranquilli e continuare ad esprimerci come nella prima frazione. Che dire? E’ come se un treno ci fosse passato addosso. Si sono ripetute le situazioni viste con l’Imolese e a Recanati. Segni giocando bene e poi ti rimontano. Il gruppo è giovane e non regge la pressione delle gare da vincere ad ogni costo – ha puntualizzato poi l’allenatore - e lo ha dimostrato nel quarto d’ora finale non sfruttando neanche l’uomo in più".

Banchini, però, non getta la spugna: "Abbiamo bisogno di vincere una partita per ripartire e finché la matematica non ci condanna ci proveremo. Ora è il momento dell’autocritica – conclude il trainer – perché se siamo stati capaci di far risorgere un’altra diretta concorrente la colpa è solo nostra". Chi guida l’Aquila, dunque, non si sente già in Interregionale, ma le parole che non prestano il fianco alla rassegnazione stridono con la realtà della classifica. E’ arduo pensare che i valdarnesi possano recuperare nei tre incontri finali i punti per agguantare gli spareggi. Giovedì prossimo saranno a Pontedera in notturna alle 20,30, il 15 aprile ospiteranno l’Alessandria e chiuderanno il 23 aprile a Rimini. Per sperare ci vuole tanto ottimismo.

G.B.