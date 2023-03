Attesi 2500 tifosi per trascinare la squadra: caccia al record di vittorie consecutive

AREZZO

Tifoseria mobilitata per sostenere il Cavallino al Comunale oggi dalle 15 contro il Montespaccato per un’altra tappa importante nella marcia verso la C. La prevendita ha vissuto ritmi più sostenuti del consueto, cavalcando l’onda lunga della vittoria storica di Livorno: nonostante l’anticipo al sabato, si prevedono circa 2500 appassionati al Comunale per un colpo d’occhio sicuramente migliore rispetto alle ultime uscite casalinghe.

Intanto si è tenuta giovedì sera nei locali dell’Arbitro Club allo stadio Comunale la prima assemblea dei soci di Orgoglio Amaranto del 2023. Ottima la partecipazione da parte dei soci del comitato dei tifosi detentore dell’1% delle quote sociali della Ss Arezzo, i quali sono stati chiamati a votare l’approvazione del bilancio del Comitato e l’inizio dei lavori per la riqualifica della sede in Curva Minghelli. Entrambe le mozioni sono state approvate all’unanimità.

Durante la riunione, il presidente Daniele Farsetti ha riepilogato anche le iniziative messe in atto dal Comitato nell’ultimo anno, dalla prima edizione di "Orgoglio Amaranto in festa" agli aperitivi ad Arezzo e provincia fino alla tombola di fine anno, passando per gli eventi a scopo benefico come le cene a favore di Aisla e Pronto Donna. Il presidente ha inoltre reso noto ai soci il bilancio previsionale della Ss Arezzo, con perdite in linea con quanto atteso e comunque indicative di una gestione più oculata delle spese da parte della società rispetto alle stagioni precedenti, rimarcando che una parte significativa delle uscite di questa stagione sono da attribuire al pagamento completo di tutte le vecchie pendenze tributarie e contributive, condizione che si rivelerebbe necessaria in caso di promozione. Nel corso della serata ha preso la parola anche Stefano Farsetti, consigliere del direttivo che fa parte del tavolo tecnico del Comitato del Centenario, chiamato a riepilogare le prossime attività in cantiere per celebrare i cent’anni di storia del Cavallino. Farsetti ha esposto idee e progetti per i prossimi mesi di celebrazioni: tra le altre cose, il contest per la seconda maglia della prossima stagione, l’evento in programma il prossimo 17 aprile e la grande festa per tutti i tifosi in programma il 10 settembre.

Luca Amorosi