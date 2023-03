Armillei: "Una sconfitta ingiusta Ma il Sansepolcro può farcela"

SANSEPOLCRO

Una sconfitta che ha lasciato tanto amaro in bocca ai numerosi sportivi giunti ad Ellera per seguire i bianconeri di Armillei. Risultato chiaramente bugiardo con il Sansepolcro che avrebbe meritato almeno il pari. Campionato ancora lungo, questo è vero, ma la squadra bianconera non deve lasciare punti per strada considerando che il 30 aprile dovrà riposare e che l’Ellera, che ha appaiato i biturgensi in vetta, ha effettuato il turno di riposo. Il Sansepolcro dovrà giocare tre gare in casa, con il Branca (26 marzo), C4 Foligno (8 aprile) e Foligno (7 maggio). Avrà due trasferte: a Marsciano con la Nestor (2 aprile) e Pontevalleceppi (16 aprile).

L’Ellera, tre in casa con Castiglione del Lago (2 aprile), San Sisto (16 aprile), Narnese (7 maggio) e tre fuori a Foligno (26 marzo), a Bastardo con l’Atletico Bmg (8 aprile) e Olympia Thyrus il 30 aprile quando il Sansepolcro riposerà. Quello che fa ben sperare gli sportivi è il carattere che la squadra ha messo in campo. Sotto due volte, ha sempre ben recuperato, poi la testa di Colombi, ma il gran merito va a Peluso per il 3-2 finale.

Antonio Armillei, mister bianconero, ha detto: "Ovvio che c’è tanta amarezza, abbiamo giocato uno splendido primo tempo, abbiamo recuperato ed a fine partita, prima del loro terzo goal avremmo anche avuto l’opportunità di chiudere il match. Così, purtroppo, non è stato. È vero, abbiamo una partita in più, ma l’Ellera deve vincere quando noi riposiamo, ma può anche perdere. Noi ci crediamo ancora, mi dispiace per il tanto pubblico che è arrivato da Sansepolcro, che ci ha incitato dall’inizio alla fine, ma vorrei rassicurarli, noi ci crediamo ancora fermamente ed abbiamo bisogno del loro sostegno sin da domenica prossima quando affronteremo il Branca. Ancora non è detta l’ultima parola. Dobbiamo essere bravi in queste cinque partite di recuperare, sono molto fiducioso dopo che ho visto come i ragazzi hanno reagito alle loro reti. Ripeto, avremmo meritato molto di più nel primo tempo, anche se nella ripresa la squadra mi è piaciuta".

Fabio Patti