Arezzo, motori su Rimini Le date calde della stagione

di Luca Amorosi

Ci siamo: è finalmente iniziata la settimana che porta al tanto atteso debutto degli amaranto nel prossimo campionato di serie C.

Dopo la vittoria del girone E di serie D della stagione appena conclusa, il Cavallino torna a calcare campi più consoni alla sua storia, che tra pochi giorni sarà a tutti gli effetti centenaria. I preparativi per la grande festa dei cent’anni, il 10 settembre, fervono già da mesi, ma la squadra resta concentrata solo sul campo. Anche perché sarà una settimana breve quella che avvicinerà gli amaranto all’esordio in un impegno ufficiale dopo tanti test amichevoli: la trasferta di Rimini, infatti, è in programma venerdì 1 settembre alle 20.45, in anticipo per evitare concomitanze con la Giostra del Saracino (3 settembre), la cui Lancia d’oro è dedicata proprio al secolo di vita della principale squadra di calcio della città.

Di conseguenza, lo staff ha messo in programma solo sedute singole, sempre a Rigutino: oggi pomeriggio alle 16.30, domani mattina alle 9.30, poi mercoledì di nuovo alle 16.30 prima della rifinitura di giovedì a porte chiuse alle 19.30, per emulare quanto più possibile le condizioni della trasferta serale in Romagna.

La partita al "Romeo Neri" contro i biancorossi sarà a suo modo storica, perché segna il ritorno dell’Arezzo tra i professionisti dopo due stagioni nell’inferno dei dilettanti. All’orizzonte si prefigura un torneo molto impegnativo in un girone ostico perchè pieno di compagini ambiziose: Cesena, Virtus Entella, Pescara e le retrocesse Spal e Perugia partono tutte con la volontà di fare una stagione di vertice. La sfida più attesa è sicuramente il doppio confronto con i rivali umbri, in programma alla penultima giornata (17 dicembre al Comunale, 21 aprile al Curi) e che quindi potrebbe mettere sul piatto una posta in palio ben più pesante della sola gloria di sconfiggere un’antagonista storica.

Attese dalla tifoseria anche le gare contro il Cesena, specialmente la trasferta al "Manuzzi", che cadrà il giorno della morte di Lauro Minghelli, data fondamentale per i tifosi della curva sud. L’andata al Comunale è invece l’8 ottobre. Il tutto salvo anticipi, posticipi e turni infrasettimanali: nelle prime cinque giornate, infatti, l’Arezzo non giocherà mai di domenica e sfide sentite contro Pescara (terza giornata) e Ancona (decima) saranno sabato 16 settembre alle 20.45 in Abruzzo e mercoledì 25 ottobre nelle Marche.

Da cerchio rosso anche il confronto con la Spal, in serie A meno di quattro anni fa: andata ad Arezzo il 22 ottobre, ritorno a Ferrara il 25 febbraio. Il campionato degli amaranto terminerà in casa contro la neopromossa Sestri Levante: 28 aprile 2024.