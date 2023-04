Arezzo, ecco il match ball per il sogno della C Oltre seimila cuori amaranto al Comunale

di Andrea Lorentini

La città si è svegliata con la speranza di trasformare, finalmente, in realtà, quello che a settembre era solo un obiettivo ambizioso. Nell’aria si avverte l’elettricità del momento al termine della settimana più lunga. In ogni angolo si respira l’emozione che solo le grandi imprese sanno trasmettere. L’attesa è finita. Il conto alla rovescia terminato. E’ il giorno che potrebbe regalare all’Arezzo il ritorno nel calcio professionistico dopo due anni di sofferenze, delusioni e polvere mangiate sui campetti di periferia. Saranno oltre sei mila gli aretini che questo pomeriggio spingeranno Settembrini e compagni verso la vittoria contro la Pianese che garantirebbe la matematica promozione in serie C con tre giornate d’anticipo. Il comunale sarà tutto esaurito e interamente colorato di amaranto. Sono, infatti, andate a ruba le bandiere messe in vendita dalla società in collaborazione con Orgoglio Amaranto i gruppi della curva sud. In tantissimi hanno anche acquistato le t-shirt celebrative del centenario. Prevista una coreografia speciale in curva "Minghelli" con gli ultras che hanno invitato le persone ad entrare con largo anticipo portando sciarpe e bandierine. La prevendita si è chiusa con 5143 biglietti staccati nei vari punti vendita distribuiti in centro città e nelle frazioni, oltre che sul circuito TicketOne. A cui vanno sommati i 922 abbonati. Sold out sia la curva sud che la tribuna laterale sud.

Questa mattina sarà possibile acquistare gli ultimi tagliandi rimasti fino alle ore 12 allo store New Energy e Gas e alla Tabaccheria del Bagnoro, mentre il botteghino dello stadio resterà chiuso su disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza. Sarà un comunale rimesso in parte a nuovo per l’occasione con il restayling della maratona dove campeggerà un lungo striscione con ai lati lo stemma del club, mentre al centro è raffigurato il profilo urbano della città con i monumenti più importanti. "Sarà bello vedere lo stadio pieno e sarebbe ancora più bello regalare già domani la festa ai nostri tifosi – ha sottolineato con un pò di emozione Paolo Indiani alla vigilia – Lo stesso allenatore, quando si presentò a giugno dello scorso anno, dichiarò che uno degli obiettivi era riportare la gente allo stadio e la missione è stata compiuta.

Domani verrà inaugurato ufficialmente l’anno del centenario che porterà il prossimo 10 settembre a festeggiare il secolo di storia del cavallino. L’appuntamento è in Corso Italia al numero 273, alle 18,30, nel luogo esatto dove nacque l’Arezzo Calcio. Presenzieranno i rappresentanti del Comitato del centenario di cui fanno parte la Società Sportiva Arezzo, Orgoglio Amaranto, Museo Amaranto e come rappresentante dell’amministrazione comunale l’assessore allo sport Federico Scapecchi.