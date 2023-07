Anniversario dei 50 anni della polisportiva Albergo Oliveto

Arezzo, 19 luglio 2023 – In occasione della 48esima Sagra del Crostino e per i 50 anni dalla fondazione della Polisportiva Albergo Oliveto organizzatrice della sagra, il Presidente Enzo Comunelli, all’indomani della fine della festa che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, tiene a sottolineare questo anniversario e traguardo così importante.

Lo fa ringraziando chi, in questi anni, ha fatto in modo che la Polisportiva Albergo Oliveto crescesse sempre di più. Una società che, oltre al ciclismo giovanile, partecipa ormai da tanti anni al campionato Uisp di calcio, ma non solo, da anni è attivissimo il sabato ricreativo con serate da ballo e con il Circolo Arci che è aperto dal lunedì al venerdì grazie al volontariato dei soci.

E ancora il Presidente vuole ringraziare tutto il Direttivo, da poco insediatosi, che con lui porta avanti tutta l'organizzazione della Polisportiva Albergo Oliveto, tutti i volontari che anche quest'anno si sono impegnati nello svolgimento della manifestazione dalla cucina, al bar, ai giochi, al ballo, fino allo spazio giovani “Zeta zone”, una delle novità di quest’anno.

Grazie, un grazie immenso da parte del Presidente, perché fare festa è socializzare, socializzare è tutto quello che occorre per promuovere lo sport. A tutti gli organizzatori del ciclismo giovanile, alla Fci, va un sentito ringraziamento da tutta la Società perché solo così è stato possibile organizzare ben tre corse di giovanissimi, esordienti e allievi, il 9, 15-16 luglio, che hanno visto partecipare centinaia di giovani ciclisti provenienti da tutta Italia.

Significativa anche la presenza, durante i giorni della festa della Polisportiva, di Thomas Maag, Sindaco di Kämpfelbach, il Comune gemellato di Civitella in Val di Chiana, insieme al Sindaco Andrea Tavarnesi. La Società di ciclismo, guidata dal Presidente Enzo Comunelli, è stata fondata nel 1973.

Oggi l'attività svolta in particolare dalla Polisportiva Albergo Oliveto riguarda il ciclismo giovanile, dalla categoria Giovanissimi a quella degli Allievi, principalmente rivolta al settore Strada, senza però trascurare quello della MTB e della pista. Vari sono gli atleti con un trascorso nella Polisportiva e tutt'ora protagonisti dello scenario ciclistico internazionale.

Tra tutti lo stesso CT della nazionale di ciclismo su strada Daniele Bennati: tesserato nel 1989 rimane con la Società per otto anni, partecipando nelle ultime due stagioni anche ai Campionati del Mondo di categoria.