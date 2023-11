Andrea Conti vince i Campionati Italiani di Taekwondo

Arezzo, 20 novembre 2023 – Andrea Conti vince i Campionati Italiani cinture nere senior di Taekwondo di Ancona.

E’ il quinto titolo nazionale per l’atleta di Monte San Savino, classe 2002, che già era salito sul gradino più alto del podio nel 2015, nel 2016, nel 2019 e nel 2021. Per Conti, già atleta della NrGym Taekwondo Arezzo, si tratta della prima vittoria con la maglia delle Fiamme Rosse, il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di cui il taekwondoka aretino fa parte da alcuni mesi e con cui lo scorso ottobre aveva già conquistato una medaglia d’oro al “Dracula Open” di Bucarest, in Romania.

Conti ha disputato quattro incontri nella categoria -54kg. Per primo ha incontrato Vincent De Domenico della Asd New Marzial Mesagne, vice campione italiano nel 2022, che ha sconfitto 15-1 nel primo round e 13-1 nel secondo round.

Ai quarti, l'atleta delle Fiamme Rosse ha combattuto con Mirco Mazzi, della Asd Olimpic Taekwondo Verona, con cui si è imposto 10-0 al primo round e 13-0 al secondo round. Il taekwondoka ha così potuto disputare le semifinali, gareggiando contro Tommaso Zaino della Scuola di taekwondo Genova Asd, battendolo 17-2 nel primo round e 13-3 nel secondo round.

In finale, Conti affronta Mattia Salvadori, della Asd Taekwondo Medicina, che sconfigge 28-4 nel primo round e 17-4 nel secondo round, laureandosi così campione italiano per la categoria -54kg.

“Ritornare ad essere il numero uno in Italia dopo un anno difficile è stato emozionante: lo volevo più di qualsiasi altra cosa. I giorni prima della gara la pressione si faceva sentire più delle altre volte perché sapevo quanto fosse importante far bene e portare a casa il titolo - dichiara Andrea Conti -

È stata una giornata ricca di emozioni, ero concentrato, non sentivo niente al di fuori di me, ero lì e dovevo ottenere ciò che mi spettava, dopo averlo ottenuto mi sono lasciato a festeggiamenti insieme al maestro e familiari”.

Soddisfatto Francesco Laface, maestro di Andrea Conti nel gruppo delle Fiamme Rosse, che ha sottolineato l’ottima prestazione dell’atleta savinese, preziosa per il piazzamento di tutto il team dei Vigili del Fuoco.

All’unisono l’ex maestro del Taekwondoka aretino, Antonino Cappello della NrGym Taekwondo Arezzo, che ha evidenziato come la gara di oggi rappresenti un bellissimo passaggio di testimone, dalle vittorie con la società di Monte San Savino a quelle con il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco.

Ottimo risultato ad Ancona anche per un’altra savinese con Irene Donati, atleta della NrGym Taekwondo Arezzo, che ha conquistato la medaglia di bronzo, fermandosi in semifinale con l'atleta del gruppo sportivo dei carabinieri Laura Giacomini.

Si ferma invece - nonostante l’eccellente performance - agli ottavi Emma Duranti sconfitta dall’atleta della Taekwondo Brixen Bressanone, Furler Laura.