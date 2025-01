Al via la prevendita per la gara Amen SBA Arezzo-Cus Pisa

Arezzo, 6 ottobre 2021 - In considerazione delle normative vigenti che riducono la capienza del Palasport Estra “Mario D’Agata” la Scuola Basket Arezzo avvierà la prevendita per la gara in programma Sabato 9 Ottobre alle ore 18.30 contro il Cus Pisa.

Per evitare code ed assembramenti prima della partita si invitano i sostenitori amaranto ad acquistare in prevendita i tagliandi presso la Segreteria SBA del Palasport Estra che rimarrà aperta Mercoledi, Giovedi e Venerdi dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Il prezzo del tagliando di ingresso è di € 5

Si ricorda che per accedere al Palasport in occasione della partita sarà obbligatorio esibire il green pass ed indossare correttamente la mascherina di protezione individuale per tutta la permanenza all’interno dell’impianto.