Al Miravalle di Montevarchi spettacolo con il tricolore Prestige

Arezzo, 23 maggio 2024 – La “serie A” del motocross giunge a Montevarchi. Sabato 25 e domenica 26 maggio, sul circuito Miravalle, si disputerà infatti la terza prova del campionato italiano Prestige 24MX – Borilli Pro Series, organizzata dal Moto Club Brilli Peri e da FX Action. Al tricolore, articolato sulle classi MX1 e MX2, partecipano i piloti della categoria Elite, la più elevata del ranking nazionale, che svolgono prevalentemente – ma non esclusivamente – attività nazionale. Giunge dunque in Valdarno una manifestazione di altissimo livello che promette spettacolo e sfide di prim’ordine. Ad impreziosire un campionato già di assoluto valore si è aggiunta quest’anno la presenza della Ducati che ha deciso di impegnarsi direttamente nel motocross ed ha scelto il Prestige per collaudare la nuovissima moto, in vista del “salto” nel mondiale 2025. Cone avviene sempre in questi casi, anche stavolta il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi ha lavorato per accogliere nel modo migliore la manifestazione, dedicando massima attenzione sia all’impianto, con i suoi sempre eccellenti servizi, sia alla pista, che sarà aperta in tutta la sua lunghezza, compreso il leggendario tratto detto della “buca”, un vertiginoso saliscendi, raccordato da un curvone parabolico, che fa selezione e mette in evidenza capacità tecniche e coraggio dei piloti più dotati. Rimanendo nel paragone calcistico, la manifestazione di Montevarchi ospiterà anche il “campionato primavera” visto che in pista scenderanno anche gli under 17 della Rookies Cup 24MX, in sella alle 125, per il primo round dell’edizione 2024. Le gare della Rookies Cup si disputeranno una al sabato pomeriggio e una la domenica mattina. I gruppi A della MX1 e MX2, invece, correranno tutte e due le manche nella giornata di domenica. Il sabato del Prestige sarà occupato dalle prove di qualificazione al termine delle quali saranno designati i piloti che scatteranno dalle pole-position. Il promoter FXAction è al lavoro per curare la produzione televisiva dell’evento, con gli orari che saranno resi noti nei prossimi giorni. La diretta streaming e la copertura integrale dell’evento porteranno dunque Montevarchi e il Miravalle sugli schermi di tutti gli appassionati, compresi i canali Rai, con Rai Sport (canale 58 digitale terrestre) che trasmetterà in differita le seconde manche della MX2 e della MX1 nella giornata di martedì. Il botteghino: sabato, biglietto unico, 10 Euro; sabato e domenica (cumulativo), 30 Euro; domenica, 25 Euro; domenica, ridotto donne e soci FMI, 20 Euro; under 14, ingresso gratuito. Il welcome point, per il ritiro dei pass, sarà aperto il sabato, dalle 7.00 alle 17.00, e la domenica dalle 7.00 alle 14.00. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Montevarchi. IL CAMPIONATO - CAT. MX1 Quattro diversi vincitori nelle quattro manche fin qui disputate rendono l’idea del grande equilibrio che regna quest’anno nella classe regina del campionato italiano. La tabella rossa si trova sulla Yamaha dello svedese Isak Gifting che ha però tanti avversari e tutti a strettissimo contatto. Giuseppe Tropepe (Honda) è secondo, in virtù di un avvio di stagione sorprendente, che gli consente di precedere anche la Ducati di Alessandro Lupino. Dal canto suo, il viterbese è deciso ad attaccare per recuperare il terreno perduto. A Montevarchi, inoltre, è previsto il debutto stagionale nel campionato Prestige di Andrea Bonacorsi, con la Yamaha ufficiale, già in evidenza nel mondiale. IL CAMPIONATO – CAT. MX2 In testa alla classifica a punteggio pieno c’è il laziale Valerio Lata (GasGas), che finora ha tenuto un ritmo insostenibile per gli avversari. Ma lo spagnolo Yago Martinez (TM) non è tipo da mollare facilmente e i buoni risultati conseguiti finora lo autorizzano a puntare ancora più in alto del secondo posto. Nonostante l’infortunio alla spalla patito a Cingoli, Alessandro Manucci (GasGas) è ancora terzo in classifica.