Conferenza dei servizi su Podere Rota. San Giovanni chiede di archiviare il PAUR

Arezzo, 15 febbraio 2023 - La comunicazione della Regione Toscana del 3 febbraio – Direzione ambiente ed energia settore valutazione impatto ambientale - valutazione ambientale strategica – fissa al 23 febbraio la nuova data per la prima conferenza dei servizi relativa al progetto di ampliamento della discarica di Podere Rota. Il progetto di ampliamento del sito per rifiuti speciali non pericolosi fu presentato alla Regione Toscana da Csai nell’ottobre del 2020, mentre l’apertura del Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) risale al 21 gennaio 2021, ormai due anni fa. “In questi due anni – ripercorre il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi – si sono susseguite numerose convocazioni, da parte della Regione Toscana, della prima conferenza dei servizi, sistematicamente annullate e rinviate”. Infatti dopo il reperimento dei pareri e dei contributi tecnico-istruttori e la dilazione accordata al proponente (Csai) per il deposito dei documenti, in data 12 ottobre 2021 veniva convocata, per la prima volta, la conferenza dei servizi, rinviata poi al 23 febbraio 2022. Il 18 febbraio 2022 Csai presentò alla Regione istanza di sospensione del procedimento per un massimo di sei mesi “nelle more della definizione del procedimento prima di approvazione del piano di caratterizzazione e, in seguito agli...