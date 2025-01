Anghiari, Polcri si conferma sindaco: vola a 54,48%. "Hanno scelto la continuità"

Arezzo, 4 ottobre 2021 - Alessandro Polcri primo cittadino uscente, Mario Checcaglini, ex direttore di Confesercenti Arezzo e Danilo Bianchi che è stato per due mandati tra gli anni '90 e i 2000. Sono loro i tre i candidati in corsa per Il Comune di Anghiari.

Trentasei gli aspiranti consiglieri comunali.

LIVE

Ore 17,03 - Quattro sezioni scrutinate su 7. Polcri 954 voti 54,48%, Checcaglini 493 voti 28,16%, Bianchi 304 voti 17,36%.

Ore 16.23 Una sezione scrutinata: Polcri 58, 28%; Checcaglini 22,22%; Bianchi 19,50%

Ore 15,40 - L'affluenza alle urne è stata del 62,47.

Ore 15 - Chiusi i seggi, terminata la votazione. Partono le operazioni di spoglio.