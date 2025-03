“Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura” continuano gli appuntamenti

Arezzo, 10 marzo 2025 – Il cartellone di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura continua a offrire un ricco calendario di eventi culturali, teatrali e sociali, con appuntamenti imperdibili che celebrano la Giornata Internazionale della Donna, il teatro e le tradizioni locali.

Ecco una panoramica degli eventi più attesi della settimana, con cui continua a crescere il Seme di Toscana!

Eventi dedicati all’8 marzo: un tributo alle donne tra letteratura, teatro e dibattiti La settimana si apre con una serie di appuntamenti dedicati alla figura femminile nelle sue molteplici sfaccettature, che fanno parte del cartellone “Libere di Essere” a cura del Centro Pari Opportunità dell’Unione Comuni Valdichiana Senese.

Mercoledì 13 marzo alle ore 17:30, il Teatro Caos di Chianciano Terme ospiterà l’incontro “Donne e lavoro, tra discriminazioni e successi”, un’occasione per riflettere sulle sfide ancora presenti nel mondo del lavoro.

Il 14 marzo, la Sala Polivalente di Bettolle farà da cornice allo spettacolo “Parlare bene delle donne – Pia De’ Tolomei e le altre”, un viaggio teatrale che ripercorre la vita di nove figure femminili della storia, con un focus speciale sulla tragica vicenda della nobildonna senese Pia De’ Tolomei.

Sempre il 14 marzo, doppio appuntamento culturale: alle 16:30, il Circolo Auser Acquaviva di Montepulciano ospiterà la conferenza “Nuvole rosa: l’evoluzione della donna nel fumetto dalle origini al XX secolo”, tenuta dall’esperto Massimo Bertone; mentre in serata, alle ore 21, il Multisala Clev Village presenterà il film “Triangle”.

Chiude questa sezione, sabato 16 marzo, la Eco-passeggiata e l’installazione della Casina dei Libri di Rigaiolo, un’iniziativa che unisce natura e cultura, promuovendo la lettura in un contesto di sostenibilità ambientale.

Gli spettacoli teatrali Per gli amanti del teatro, la settimana offre diverse proposte interessanti. Sabato 15 marzo alle 21:30 e domenica 16 marzo alle 17:30, al Teatro degli Arrischianti di Sarteano, andrà in scena “Poco più, poco meno” di Aldo Nicolaj, con Livia Castellana e la regia di Gabriele Valentini.

Sempre il 15 e il 16 marzo, la compagnia Orto del Merlo propone un’anteprima dello spettacolo “Monoluoghi”, con letture aperte al pubblico presso il Teatrino dell’Istituto Maria Immacolata di Piazze e la Sala Ss. Annunziata di Cetona.

Il 16 marzo alle 18:30, il Teatro Caos di Chianciano Terme ospiterà “Il figlio del Magistrato”, scritto e diretto da Luca Pizzurro, con Guido Saudelli e musiche originali di Francesco Valente. Eventi culturali e conferenze La Università Libera Iris Origo (UNILIB) ETS organizza il 14 marzo a Chianciano Terme l’incontro “Ben essere, o mal essere, dipende da te”, con il dott. prof. Massimo Rinaldi dell’Università di Chieti-Pescara.

Il 15 marzo, il Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme ospita un nuovo appuntamento del ciclo “Un tè con gli Etruschi”, dal titolo “Quando la terra trema”, con il geologo Enrico Tavarnelli. A Pienza, invece, lo stesso giorno verrà presentato il libro “Le dittature serrano i cuori” di S. Bisi, che racconta la tragica vicenda di Giovanni Becciolini, vittima della violenza fascista nel 1925.

Il Palio dei Somari di Torrita di Siena: al via l’edizione 2025! Grande attesa per l’inizio dell’edizione 2025 del Palio dei Somari di Torrita di Siena, che prenderà il via sabato 15 marzo con il weekend delle Taverne. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera del borgo, gustare piatti tipici e iniziare il conto alla rovescia per la storica sfida tra le otto contrade cittadine.