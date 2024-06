Sogno di una notte di mezza estate con i partecipanti dei corsi della scuola comunale di Teatro di Sansepolcro

Arezzo, 13 giugno 2024 – Venerdì 14 e sabato 15, alle 21:00, appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, per la restituzione pubblica di Sogno di una notte di mezza estate, di William Shakespeare: in scena i partecipanti ai corsi per bambini e adulti della Scuola Comunale di Teatro di Sansepolcro.

La scuola coinvolge diverse realtà del territorio, con maestri e formatori professionisti, tra i quali Lucia Franchi, Chiara Ramanzini e Luca Ricci di CapoTrave/Kilowatt, Alessia Martinelli di Tedamis, Mic Mirabucci di Tutto Fa Brodway, Gilda Foni di TeatrOlistico, Massimo Boncompagni, attore e formatore, Lodovico Rossi, musicista e insegnante di canto.

Dichiara Luca Ricci: “Siamo lieti di aver riportato la Scuola di Teatro comunale di Sansepolcro a un livello di partecipazione molto elevato, con 24 allievi che hanno lavorato con grande entusiasmo per creare uno spettacolo che è ricco di ritmo, energia e divertimento”.

In scena i partecipanti del corso per bambini: Lorena Abdullahu, Matteo Bambagini, Marco Barni, Rosa Ceccherini, Sauro Ceccherini, Olivia Falchi, Ludovico Guerrini, Alice Maci, Anna Parrino, Enea Valentini, Luce Valentini; e i partecipanti del corso per adulti: Sabrina Barfucci, Andrea Boncompagni, Emanuele Bozzini, Alice Bricca, Emma Castagnoli, Gabriele Chini, Teresa Gianlorenzi, Eleonora Marzi, Lorenzo Montini, Duccio Procelli, Emma Sabatini, Salvatore Vitale, Tommaso Zazzi.