Riti delle processioni pasquali: si parte con la “Via Crucis”

Arezzo, 2 aprile 2025 – “Si rinnovano anche quest’anno i riti delle processioni pasquali che prendono avvio da venerdì 4 aprile con la Via Crucis della parrocchia della Madonna delle Grazie del Rivaio in zona Cozzano.

Le processioni affondano le loro radici nella tradizione castiglionese, da sempre care a tutti i cittadini, ma anche un forte richiamo per gli avventori che in questo periodo hanno modo di assistere ad un evento unico e tra i più suggestivi”.

Così Alessandro Concettoni, assessore alle Frazioni, Circoli e Parrocchie, illustrando la prima di una serie di appuntamenti religiosi che culmineranno con la “Volata” del Sabato Santo con la statua del Cristo Risorto.

Venerdì sera alle ore 20.30 la processione religiosa “Via Crucis” partirà dalla Chiesina di S. Vincenzo Ferreri sita in località S. Antonino con arrivo alla Chiesina SS. Cristoforo e Giusto sita in località Cozzano, passando per la via Aretina. Sono previste modifiche alla viabilità durante il passaggio dei fedeli.