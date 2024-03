“Quelle due… che strana coppia!” al teatro Masaccio

Arezzo, 8 marzo 2024 – Si terrà sabato 16 marzo alle 20,45 lo spettacolo teatrale “Quelle due.. che strana coppia!” a cura della compagnia Facce da sipario. L’iniziativa, che fa parte del ricco programma di appuntamenti del “Marzo per le donne”, è stata presentata in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessore alla cultura Fabio Franchi e Marco Finocchi presidente dell’associazione Facce da sipario.

Lo spettacolo racconta la storia di un gruppo di amiche che, in occasione dei loro ritrovi settimanali, condividono le loro problematiche di persone e di coppia. In particolare si parla della situazione vissuta da Fiorenza che si trova ad affrontare la propria separazione dal marito, avvenuta quasi come fulmine a ciel sereno.

Pur consapevole delle difficoltà del rapporto, la sua personalità l’ha sempre spinta a non voler vedere restando nel suo ruolo di moglie e mamma “perfetta” che non si lamenta, accetta e tira avanti.

La condivisione di quanto le sta accadendo con le sue amiche, in particolare con Olivia, persona caratterialmente all’opposto, che la ospiterà in casa sua e con la quale arriverà ad uno scontro quasi fisico a causa delle differenze caratteriali la porterà, comunque, ad un cambiamento.

Un cambiamento che interesserà la stessa Olivia e che porterà le due amiche a riavvicinarsi impedendo che tutto il gruppo possa disfarsi. Si tratta di una commedia brillante, ispirata a “La strana coppia” di Neil Simon e rivista in versione femminile e musicale.

“Abbiamo avuto il piacere – ha dichiarato l’assessore alla cultura Fabio Franchi – di gustarci ‘La strana coppia’, interpretata da Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi, per la stagione teatrale appena poche settimane fa, in uno spettacolo applauditissimo e apprezzatissimo dal pubblico.

Ci fa piacere rivedere in questa rilettura, vuoi perché è una rivisitazione divertente e scanzonata di un classicissimo del teatro contemporaneo, vuoi perché segna il ritorno sulle scene, dopo un lungo fermo dovuto anche alla pandemia da covid-19, di una delle compagnie più apprezzate, trascinanti e divertenti del panorama valdarnese, quelle ‘Facce da sipario’ che per anni hanno portato in scena musical e spettacoli ben congegnati e trascinanti anche sul piano musicale.

Infine, perché una rilettura al femminile de ‘La strana coppia’ costituisce un ulteriore arricchimento delle numerose iniziative che il Comune, la Consulta per le Pari Opportunità, e tante altre associazioni hanno organizzato per omaggiare la donna, in questo ‘Marzo per le donne’ che si snoda intorno alla Giornata Internazionale della donna dell’8 di marzo”.

Il biglietto ha un costo di 15 euro per quello intero e 8 euro per il ridotto (bambini fino a 10 anni). Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3493197490 o scrivere un’e-mail a [email protected]

“Dopo 4 anni – ha concluso Marco Finocchi della compagnia Facce da sipario – è un’emozione tornare sulle scene del cinema teatro Masaccio e siamo felici di farlo con questo spettacolo al femminile nel mese dedicato alle donne. Vi aspettiamo”.