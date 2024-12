Eventi natalizi a Terranuova Bracciolini dal 6 dicembre al 6 gennaio

Arezzo, 2 dicembre 2024 –Il Comune di Terranuova Bracciolini si prepara a vivere le festività natalizie con una serie di eventi pensati per tutte e tutti, con attività sia per gli adulti che per bambini e famiglie.

Un’occasione unica per vivere la magia delle festività in un’atmosfera di comunità, divertimento e condivisione. Si inizia con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale, venerdì 6 dicembre alle ore 18 e si proseguirà fino al 6 gennaio 2025.

Un mese in cui il centro storico e le sue piazze si trasformeranno in un palcoscenico di luci, suoni e emozioni, con iniziative per tutte le età e momenti di convivialità da non perdere.

Il programma delle festività include una vasta gamma di eventi, letture animate, giochi e attrazioni per bambine e bambini, mostre, conferenze, visite guidate, eventi culturali e sportivi, spettacoli teatrali e di artisti di strada, il tutto in un’atmosfera che richiama lo spirito del Natale.

“Siamo felici di presentare il ricco calendario di eventi che abbiamo organizzato – grazie alla collaborazione tra il Comune di Terranuova, la ProLoco e la Commart - per celebrare le festività natalizie in città.

Questo periodo dell’anno rappresenta un’occasione speciale per stare insieme, rafforzare il senso di comunità e scoprire la nostra tradizione culturale attraverso una varietà di iniziative pensate per tutti e tutte.

Non mancheranno due eventi ormai consolidati: il concerto della Filarmonica G. Verdi, giovedì 26 dicembre, alle ore 17, e la tombola del Calcit, lunedì 6 gennaio alle 15. Per tutto il periodo delle feste sarà presente la giostra in piazza, con attrazioni per i più piccoli, sarà anche un'occasione per supportare il commercio locale”.