Cortona, «Panariello Vs Masini - il ritorno», l’insolito duo sul palco di piazza Signorelli

Arezzo, 16 luglio 2024 – Sarà Cortona una delle tappe del tour di Giorgio Panariello e Marco Masini, l’insolito duo sarà protagonista nell’ambito della 62^ Cortonantiquaria il prossimo 1 settembre.

Lo spettacolo si terrà in piazza Signorelli alle 21,30, le prevendite iniziano domani (17 luglio). Giorgio Panariello e Marco Masini di nuovo insieme sul palco: lo strano incontro diventa «Il ritorno» fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla.

Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia. Cortonantiquaria è promossa dal Comune di Cortona tramite la società Cortona Sviluppo: «Siamo felici di proporre uno spettacolo di grande richiamo per la nostra manifestazione - dichiara il sindaco Luciano Meoni - esprimiamo soddisfazione per questo appuntamento che auspichiamo porterà un numeroso pubblico nel cuore di Cortona».

Le prevendite aprono mercoledì 17 luglio su TicketOne o direttamente a Cortona Sviluppo (senza costi aggiuntivi), via Guelfa 41, info 0575 630158. A disposizione mille posti: biglietti da 25, 30, 35 o 45 euro.