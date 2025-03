Castiglion Fiorentino, la festa della Donna con la chef stella Baracchi

Arezzo, 7 marzo 2025 – Un incontro volto a “spazzare via” gli stereotipi di genere, in particolare quelli più spiacevoli che vedrebbero la donna come colei che dovrebbe cucinare e accudire i figli.

L’Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino, in collaborazione con l’Istituto Superiore “Giovanni da Castiglione”, in occasione della Festa della Donna, ha organizzato sabato 8 marzo alle ore 10:00 presso il Museo Civico Archeologico di Castiglion Fiorentino, un incontro con la chef stellata Silvia Baracchi.

L’incontro, moderato dalla giornalista e scrittrice Francesca Muzzi, vedrà la partecipazione delle classi terze del Liceo ed è aperto a tutti. Al termine, sarà offerto un buffet a tutti i partecipati da parte dell’Istituto comprensivo “G. Da Castiglione”.

Silvia Baracchi, chef stellata che nella sua lunga carriera ha lavorato con i più grandi chef del panorama internazionale portando la cucina toscana e del nostro territorio in giro per il mondo. La storia di successo della chef Silvia Baracchi è l’esempio perfetto di come, attraverso lo studio, la tenacia e la forza di volontà, si riescano a superare ostacoli che a volte sembrano insuperabili.

"Quest'anno, in occasione della giornata dell'8 marzo, vogliamo far cadere il più classico degli stereotipi che riguardano la figura della donna: la donna? In cucina!", spiega l’Assessore alle Pario Opportunità Stefania Franceschini.

“La storia della chef stellata Silvia Baracchi è la dimostrazione di come un'espressione usata per schernire, ironizzare, spesso sminuire, o peggio ancora, umiliare la figura femminile, si può trasformare in un racconto di tenacia, passione, grande successo professionale e realizzazione di sé stessa e delle proprie aspirazioni", conclude l'Assessore Franceschini.

Nella mattinata di sabato 8 marzo, inoltre, gli studenti dell’Istituto Superiore “Giovanni da Castiglione” realizzeranno, davanti all’ingresso principale del plesso scolastico, un flash mob. Per questo, nella fascia oraria 11:30 – 12:00, Via Roma sarà chiusa al transito veicolare.

Sarà posizionato un preavviso di chiusura all’inizio di Via Dante Alighieri. Su tale tratto potranno circolare solo i residenti che, giunti in Piazza Sant’Agostino, dovranno obbligatoriamente percorrere Via Adimari – Via San Michele per poi uscire da Porta Romana.