Aperte le iscrizioni al concorso Officine Social Movie

Arezzo, 15 gennaio 2024 – C’è tempo fino a domenica 24 marzo per candidare il proprio cortometraggio alla quinta edizione di Officine Social Movie, il concorso di cinema e audiovisivo dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile e alla diffusione di contenuti che promuovano i valori della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione sociale, della diversità culturale e dei diritti.

Il progetto, ideato da Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura, vedrà ancora tra i protagonisti gli studenti del Liceo Artistico Coreutico Scientifico Internazionale “Piero della Francesca” annesso al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo, nucleo creativo dei principali aspetti del concorso e del festival aretino.

Al concorso possono partecipare tutte le opere cinematografiche, della durata minima di 3 e massima di 18 minuti prodotte dal 1 gennaio 2020. La partecipazione è aperta a singoli, gruppi e istituti scolastici secondari superiori laddove i partecipanti alla produzione abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età.

Come per le precedenti edizioni la selezione delle opere in concorso sarà realizzata da una Giuria di Esperti presieduta dall’attrice Ottavia Piccolo e affiancata da una Giuria di Studenti del Liceo Artistico.

I premi in denaro spetteranno al “Miglior Cortometraggio”, alla “Miglior regia”, al “Miglior interprete” oltre alla “Miglior Colonna Sonora”, assegnato dai musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, al “Miglior Linguaggio Giovanile”, assegnato dagli studenti del Liceo Artistico, all’audiovisivo che meglio avrà affrontato le tematiche della disabilità e del disagio mentale (Premio Autismo Arezzo), all’audiovisivo che avrà Saputo interpretare nel miglior modo possibile l’espressione “Libertà di gusto” (Premio Libertà di gusto), all’audiovisivo che meglio avrà affrontato il tema generale della V edizione del festival (Premio Unicoop Firenze) e infine al “Miglior corto” decretato dalla Giuria Popolare, tra visione in streaming e in sala nelle giornate del festival.

L’iscrizione al bando è soggetta ad un’iscrizione di € 5,00. L’iscrizione è possibile in modo autonomo o attraverso le piattaforme online Festhome e Filmfreeway. I risultati saranno comunicati solo agli autori dei corti selezionali tramite e-mail entro il 22 aprile 2024.

La quinta edizione del festival Officine Social Movie si svolgerà infine al Cinema Eden di Arezzo dal 22 al 28 maggio 2024. Ulteriori informazioni e i termini per partecipare, oltre ad uno sguardo a finalisti e vincitori delle precedenti edizioni, sono consultabili dal sito ufficiale del concorso: www.officinesocialmovie.com.