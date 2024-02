Andrea Segrè e lo spreco alimentare, la presentazione dei libri a Palomar

Arezzo, 19 febbraio 2024 – Andrea Segrè è professore di politica agraria internazionale e comparata e di economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile.

Fondatore di Last minute market e del Movimento spreco zero, ha portato avanti nell’ultimo ventennio il suo impegno per la prevenzione e il recupero a fini caritativi degli sprechi di cibo.

Venerdì 23 febbraio alle 17,30 sarà ospite a Palomar, Casa della cultura, per presentare i suoi libri “L’insostenibile pesantezza dello spreco alimentare, dallo spreco zero alla dieta mediterranea” e “Lo spreco alimentare in Italia e nel mondo, quanto, cosa e perché”, scritto insieme a Enzo Risso.

L’evento, inserito nell’ambito della rassegna di promozione della lettura del Comune Le piazze del Sapere, è curato da Unicoop Firenze, sezione soci di San Giovanni Valdarno.

Nel libro “L’insostenibile pesantezza dello spreco alimentare, dallo spreco zero alla dieta mediterranea” Segrè spiega che in un mondo alimentare in cui sono enormi le differenze di accesso e distribuzione degli alimenti, con impatti negativi non solo sulla salute e sull’economia ma anche sull’ambiente, la strada verso un sistema equo e sostenibile passa anche per la scelta degli alimenti che consumiamo, riguarda l’utilizzo delle risorse naturali impiegate per produrli e attraversa tutto il sistema agroalimentare che porta il cibo fino alla tavola o… direttamente nel bidone della spazzatura.

Quindi fondamentale diventa prendere coscienza dei metodi di approvvigionamento e consumo alimentare che ognuno può praticare per impegnarsi nel concreto.

“Lo spreco alimentare in Italia e nel mondo, quanto, cosa e perché” analizza a fondo i principali risultati nazionali e internazionali prodotti dal Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability del 2022 e 2023, andando ad esaminare quali sono gli alimenti maggiormente sprecati, le quantità relative e, soprattutto, le motivazioni per cui i cittadini sprecano e cosa si potrebbe fare sia in termine di attività personali che a livello di policy.

Alla presentazione di venerdì, oltre all’autore Andrea Segrè, interverranno Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze e Fabio Franchi, assessore alla cultura del Comune di San Giovanni Valdarno.