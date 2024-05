Visite guidate e laboratori a Casa Bruschi

Un weekend ricco alla Casa Museo Ivan Bruschi con partenza oggi alle 16.30 quando una visita guidata, promossa in collaborazione con Unicoop, accompagnerà i visitatori alla mostra La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo. Un percorso tra le trentaquattro opere di artisti come Alberto Magnelli e Corrado Cagli, Alberto Burri, Lucio Fontana, Edmondo Bacci e Gino Morandis oltre che Carla Accardi, Achille Perilli e Antonio Sanfilippo, Emilio Vedova, Gillo Dorfles, Bruno Munari, Atanasio Soldati, Gianni Monnet. Ingresso gratuito domani in occasione del weekend della Fiera Antiquaria, quando la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, in linea con la programmazione delle Gallerie d’Italia e con l’iniziativa del Ministero della Cultura, sarà aperta ad accesso libero. Sempre domani alle 16 si svolgerà il laboratorio didattico Sperimentiamo la Preistoria per bambini e ragazzi curato dal professor Lucio Milani che, partendo dai reperti costuditi nella collezione Bruschi, farà sperimentare ai partecipanti le tecniche utilizzate dall’uomo di Neanderthal per accendere il fuoco, cacciare e disegnare. Il costo del laboratorio è di € 8 e la durata di circa un’ora e mezzo. Per tutte le iniziative è consigliata la prenotazione 0575354126, [email protected].