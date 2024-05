I pendolari bocciano le proposte Rfi. Le modifiche agli orari non vanno. Valanga di no per i treni del mattino

di Maria Rosa Di Termine

MONTEVARCHI

Non è una bocciatura totale, ma se due indizi fanno una prova un sondaggio che dica "no" a tre proposte su cinque è indice di scarso gradimento. E’ il caso della consultazione tra i pendolari del Valdarno sulle ipotesi di modifica di orari e tratte di alcuni treni presentate da Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia il 16 aprile scorso durante l’incontro in Regione con i sindaci della vallata, il Comitato Pendolari e l’assessore regionale ai Trasporti Stefano Baccelli. In quell’occasione furono illustrati i possibili aggiustamenti nell’ottica di ridurre i ritardi cronici sulla linea utilizzata ogni giorno da chi deve recarsi a Firenze o Arezzo e viceversa. Per capire se le modifiche rispondevano ai bisogni reali fu lanciata una votazione sul pagina del gruppo Facebook del Comitato che ora ha reso noti i risultati. Ebbene, l’87% degli utenti ha respinto la prima proposta di ritardare di 10 minuti la partenza dei treni Firenze – Chiusi 4119 delle 17.02 e 4109 delle 17.14, aggiungendo al primo le fermate in Valdarno e al secondo l’approdo via Direttissima ad Arezzo bypassando la valle. E’ piaciuta invece al 78 % dei passeggeri la seconda idea, ovvero posticipare la partenza di entrambi i convogli - 10 minuti il primo e 4 minuti l’altro - ma non cambiando tratte e tempi di percorrenza. Ha incassato l’87% dei "si", inoltre, la proposta di dilazionare di 4 minuti la partenza del sempre affollato 4085 Firenze-Foligno delle 18.14, confermando l’utilizzo della linea veloce fino a Figline e le altre fermate nella vallata.

Valanga di voti negativi, con percentuali che oscillano tra il 98 e l’89 %, infine, per le soluzioni studiate per i treni della mattina, il 4070 da Foligno e il 4092 da Arezzo che arrivano a Firenze, se puntuali, rispettivamente alle 8.38 e alle 8.52. Per questi si confermavano tratta e tempi di percorrenza con la novità di una sosta prolungata ad Arezzo e l’approdo a Santa Maria Novella posticipato tra i 14 e i 9 minuti, senza dare certezza a chi è in carrozza di raggiungere entro le 9 i luoghi di lavoro e di studio. "Una proposta addirittura peggiorativa", ha commentato il portavoce del Comitato Maurizio Da Re. "Come si vede dal sondaggio, i pendolari del Valdarno non sono convinti delle proposte di RFI - ha proseguito - si tratta di piccoli spostamenti di orari che non garantiscono di evitare le interferenze sulla Direttissima dei treni AV, neppure toccati nei loro orari e tracce". E ha quindi ricordato che il 16 aprile era stato chiesto a Baccelli di sollecitare l’ente dei binari a rimodulare proprio le corse di Frecce e Italo per evitare i famigerati inchini e i relativi disservizi. Si attende perciò il nuovo vertice con amministratori e tecnici per proposte stavolta risolutive.