Vent’anni senza Meoni. Motoraduno e docufilm in ricordo del campione

Sarà la sua Castiglion Fiorentino oggi a ricordare il grande e indimenticato campione Fabrizio Meoni. Un anniversario a cifra tonda, ben 20 anni. Era l’11 gennaio 2005 quando, a seguito di una sfortunata caduta nel deserto della Mauritania durante quella che avrebbe dovuto essere la sua ultima Dakar, perse la vita lasciando tutti sgomenti. Vent’anni dopo quel tragico incidente, oggi Castiglion Fiorentino ricorderà il suo grande campione con un’intera giornata a lui dedicata.

Alle 14.30 è in programma il ritrovo del Motoraduno al monumento eretto lungo la Sr71, prima di partire (con due percorsi differenziati, uno per "esperti e l’altro "per tutti") alla volta del cippo che si trova tra il Poggio Cerota e Poggio Fonte Partini, vicino al Passo della Foce, tra Castiglion Fiorentino e Palazzo del Pero. La serata proseguirà alle ore 21 al Teatro Mario Spina dove sarà proiettato il docufilm "Nel nome del padre" alla presenza del regista Tommaso Gorani e di Gioele Meoni, figlio di Fabrizio e protagonista della pellicola. La pellicola racconta i due anni di preparazione di Gioele alla Dakar 2024 nella categoria Malle Moto, considerata la più difficile, perché senza assistenza. In sella alla sua Ktm 450 Rally, ma nel ricordo costante di babbo Fabrizio. Gioele si è poi piazzato al 47° posto assoluto e primo degli italiani. Un’impresa nata anche con il desiderio di proseguire tutte le iniziative benefiche che dal 2007 la famiglia Meoni porta avanti in Africa costruendo pozzi e soprattutto scuole.

La serata sarà presentata dal giornalista della Gazzetta dello Sport, esperto di moto, rally e Dakar, Paolo Ianieri che conosceva bene Fabrizio Meoni. "Ero in Mauritania a seguire la Dakar quando è successo il tragico incidente a Fabrizio", racconta Ianieri. "Nella vita ci sono dei momenti, belli o brutti, che ti rimangono impressi nella mente per sempre, e per me quell’istante in cui abbiamo capito che Fabrizio se n’era andato è uno di quelli. Quando ho saputo che Irene Saderini e Cosimo Curatola stavano lavorando con Tommaso Gorani a questo docufilm sono stato felice perché, seppur tragica, è una storia bellissima da raccontare. Soprattutto perché quello che ha lasciato Fabrizio è qualcosa di bello".

Non sarà presente alla serata, ma anche Dj Ringo, voce storica di Virgin Radio, appassionato di moto e rally, e protagonista insieme a Marky Ramone dell’evento in memoria di Fabrizio e Chiara "Musica dal cielo" nel 2021, ci teneva a ricordare Fabrizio. "Lo ricordo come una persona squisita e sempre gentile. Ogni volta che ci siamo incontrati – prosegue Ringo - dopo tre secondi finivamo a parlare di moto. Ma la cosa impressionante è che ogni volta che parlavamo del deserto, lui cambiava lo sguardo, iniziava a raccontare e tu non potevi far altro che stare ad ascoltarlo. In questi giorni di Dakar ho pensato spesso a quanto manca un campione come lui. Per me Fabrizio è puro rock ‘n’ roll".

La giornata in ricordo di Meoni è promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino, dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino, dalla Fondazione Fabrizio Meoni Onlus e dal Moto Club Fabrizio Meoni. Il costo del biglietto per l’evento a teatro è di 10 euro. L’intero incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione Fabrizio Meoni (info per prenotare i biglietti: 3495764969).