"Un sogno realizzato". Meoni si tiene Cortona e prepara la giunta:: "Così ripartiamo"

"Ringrazio tutta la mia squadra, i ragazzi e le ragazze mi hanno dato una grande mano, siamo una squadra davvero forte, oggi abbiamo una forte responsabilità, siamo stati rieletti e lavoreremo con serietà senza infierire su nessuno, il nostro lavoro è quello di fare per il bene di Cortona". Le parole del neo sindaco Luciano Meoni al termine di questa lunga ed estenuante campagna elettorale sono distensive e quasi non nelle sue corde da battagliero quale è stato fino a oggi. Ad accoglierlo in Comune a spoglio ormai praticamente ultimato è tutta la sua squadra civica che fin dalla prima ora ha creduto in lui e nel suo progetto.

Atteso salire le scale del Comune e arriva, con tanto di fascia tricolore indossata, di soppiatto dalle scale interne del palazzo comunale. Il tifo da stadio si fa sentire e i suoi sostenitori lo prendono anche in braccio con tanto di ovazione del suo nome in coro.

"Ci immaginavamo un bel risultato, ma non così e di questo non posso che esserne fiero. Evidentemente il popolo riconosce a chi lavora nel territorio i meriti. Al di là delle illazioni, delle diffamazioni che sono venute fuori, abbiamo dimostrato di essere uomini delle istituzioni seri".

Il neo sindaco oggi si sente sulle spalle anche la responsabilità di ricostruire, un centro destra unito. "Qualcuno ha cercato di fermarmi, ma senza riuscirci. Ce la faremo perchè noi non abbiamo ambizioni di poltrone, ma solo l’amore per il nostro territorio e chi ci aiuterà a farlo crescere sarà sempre il benvenuto e soprattutto aiutato anche da noi".

Ai partiti di centro destra una stoccata la riserva comunque: "Ho provato a stare insieme a loro e gli avevo anche dato dei suggerimenti. Ma alcuni leader locali e regionali hanno preferito fare altre strade. Mi dispiace perchè oggi qualcuno andrà all’opposizione. La mia proposta l’avevo fatta dando modo di stare insieme con ruoli anche molto importanti".

Per Meoni la giornata è ovviamente di festa, ma il pensiero va già al domani. "Abbiamo tante cose da fare, da portare avanti, senza fermarci". Nella giornata di festa non c’è spazio nemmeno per fare qualche ipotesi sulla giunta. "Ancora non voglio fare nomi, mi voglio rilassare un giorno o due, ma nel corso della settimana farò qualche anticipazione". Il pensiero va agli ex assessori in giunta con lui fino a ieri tra cui Silvia Spensierati, Paolo Rossi e Francesco Attesti che hanno scelto, nonostante le divisioni politiche con il centro destra di stare al suo fianco. Ma la squadra si arricchirà sicuramente anche di altre figure.

Un ultimo pensiero Meoni lo rivolge anche a quella che chiama "nuova opposizione" che oggi sarà guidata proprio dal suo competitor di sempre Andrea Vignini. "Mi auguro che possa aiutare a far crescere Cortona senza diverbi e ostacoli. Anche io in passato ho perso, ma ho mantenuto sempre il ruolo che dovevo mantenere. Spero che anche gli altri facciano lo stesso".