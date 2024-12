Un cantiere nella calza della Befana. A gennaio partono i lavori sulla piazza. Entro aprile la nuova Torre di Berta

Per le festività, subito il via ai lavori di rifacimento della pavimentazione in pietra di piazza Torre di Berta a Sansepolcro. L’amministrazione comunale lo aveva preannunciato e ora sottolinea che si comincerà da subito, ovvero da martedì 7 gennaio, con conclusione prevista per il 31 marzo perché l’obiettivo è quello di riavere la piazza a posto per le Fiere di Mezzaquaresima, in programma dal 3 al 6 aprile. A quel punto, anche per il dodecaedro – il poliedro che costituisce un omaggio congiunto a Piero della Francesca e Luca Pacioli -potrebbe tornare al centro dopo l’attuale sistemazione in piazza Garibaldi. Gli interventi rientrano nell’ambito del Pnrr: un pacchetto da cinque milioni di euro che comprende anche la principale piazza della città. La prima fase dei lavori interesserà la fascia più a sud, partendo dai civici 5-13; si procederà poi progressivamente con il resto dell’area. Durante le lavorazioni, saranno garantiti il transito pedonale e l’accesso ad abitazioni e attività commerciali mediante percorsi protetti, realizzati per evitare interferenze con il cantiere e garantire la sicurezza. Di conseguenza, anche la viabilità subirà inevitabili modifiche; per consentire le operazioni in sicurezza, sarà necessaria la chiusura al traffico dei varchi di accesso e uscita delle seguenti strade: via San Giuseppe, via della Fraternita, via dei Servi e via Sant’Antonio. Una precisazione diventa doverosa: le date indicate potrebbero subire variazioni di circa una settimana in caso di imprevisti o condizioni meteorologiche avverse. Per ridurre al minimo i disagi e garantire il regolare svolgimento dei lavori, eventuali necessità o richieste saranno valutate dal personale tecnico. "Con l’avvio dei lavori in Piazza Torre di Berta entriamo nel vivo di un progetto fondamentale per la riqualificazione del nostro centro storico – ha affermato Riccardo Marzi, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici - reso possibile grazie ai fondi del PNRR. Sappiamo che un intervento di questa portata può creare disagi, ma stiamo facendo il massimo per garantire il transito pedonale e ridurre al minimo le difficoltà per i residenti e gli esercenti. Ringrazio tutti per la collaborazione e la pazienza. Al termine dei lavori, restituiremo alla città una piazza rinnovata e ancora più accogliente, simbolo della nostra storia e della nostra identità".