Torna in regalo il calendario de la Nazione. Ogni mese un’associazione del territorio

AREZZOll primo soccorso, un pasto caldo ogni giorno per i poveri, un aiuto per la spesa alimentare, un sostegno per la disabilità e i malati oncologici: sono alcune delle sfere di competenza delle associazioni protagoniste del calendario 2025 de La Nazione che sarà in edicola sabato 28 dicembre in distribuzione gratuita con il nostro giornale. "Dare una mano" un messaggio chiaro, oltre che il titolo del calendario in cui impegno e solidarietà sono il filo conduttore. Sarà un viaggio lungo dodici mesi, regalato ai nostri lettori, per far conoscere alcune associazioni aretine che lavorano, senza mai fermarsi 365 giorni all’anno. AIL Federico Luzzi, Autismo Arezzo, Aima, Associazione ragazzi speciali, Rondine, Auser, AVIS, Calcit, Thevenin, Gli occhi della speranza, Croce Bianca, Misericordia: sono loro i protagonisti del nostro calendario. Un’associazione per ogni mese. Volti, divise, e dietro storie, impegno, coraggio, ma soprattutto tanto tanto cuore. Per il terzo anno consecutivo il nostro gruppo editoriale dedica quindi al tema del volontariato il calendario del 2025. La copertina è disegnata da Giancarlo Caligaris, che con efficaci tratti di matita e di colore ha dato forma allo spirito di questa iniziativa. Ovvero al ricchissimo mondo di associazioni, enti e gruppi animati da persone che scelgono con passione e con gioia di offrire una parte del proprio tempo per aiutare gli altri. Il volontariato, dalle città ai più piccoli centri, è un sentimento sano e contagioso, che produce effetti positivi insegnando il sacrificio che si trasforma nella bellezza di fare qualcosa per chi vive una situazione di fragilità. Il calendario, sostenuto dai numerosi sponsor, è un modo per augurarvi buone feste.