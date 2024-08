Torna il Ferragosto "Puggiulino". Sagra dell’ocio e del maccherone

Domenica di sagre e feste paesane. Ultimo giorno allo stadio Mezzetti Panozzi di Farinaio a Terontola con la 30° edizione della Sagra di Bacialla. Gli stand aprono alle 19,30, alle 21,30 ballo con l’Orchestra Willy Cottini. Stasera e dal 14 al 18 agosto a Le Poggiola, c’è la 146° edizione del Ferragosto Puggiulino e 44° edizione della Sagra dell’Ocio e del Maccarone. Stasera alle 21.30 spettacolo di Lerry Ved da Riccione. Mercoledì 14 magia con Mister Sandro, a ferragosto aperti anche a pranzo su prenotazione e la sera Il cervellone quiz game. Venerdì 16 musica con Kamaloco Band, sabato 17 spettacolo per bambini Talent Kids e il 18 alle 15,30 Giostra del Saracino Puggiolino in Piazza del Popolo, mentre alle 21 spettacolo comico con Mago Cecchini. Fino al 21 agosto a Marciano della Chiana, 33° edizione della Sagra della Pizza. Tutti i giorni dalle 19 si potrà scegliere fra 54 tipi di Pizza fatta a mano. Ogni agosto, dal 12 al 14, a Corezzo piccolo borgo nel cuore delle foreste Casentinesi, si tiene la Festa del Tortello alla Lastra, la specialità del paese. Una specie di calzone realizzato con pasta di farina di grano tenero, acqua e sale ripiena a base di patate bollite condite con uova, burro, pecorino, noce moscata e un po’ di ragù vegetale. La cottura avviene su una pietra serena arroventata sul fuoco che rende la pasta lievemente croccante con sfumature color nocciola. Aspettando la sagra stasera alle 21.30 Commedia in Piazza Europa "Il paese dei folli", a cura dell’Associazione Amicarete e concerto della Banda Musicale di Soci diretta dal Maestro Nicolas Gelli. Fino a giovedì 15 agosto nei Giardini del Parterre a Cortona, 63° edizione della Sagra della Bistecca. Da mercoledì 14 a domenica 18 agosto torna poi a Castiglion Fiorentino, il Vintage Festival.